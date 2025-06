Yamal come Messi: l'anno prossimo indosserà la maglia numero 10

Barcellona, 27 giugno 2025 – In pochissimo tempo Lamine Yamal è già diventato un simbolo del Barcellona. Classe 2007, 18 anni non ancora compiuti, ciuffo biondo e giocate che hanno incantato tutto il Lluis Companys di Montjuic. Il primo a credere in lui è stato Xavi, che l'ha lanciato nel mondo dei grandi a soli 15 anni, 9 mesi e 15 giorni, il che l'ha fatto diventare il giocatore più giovane ad esordire con la maglia blaugrana. A soli 17 anni, lo spagnolo ha già collezionato 115 presenze con il Barcellona, condite da 25 gol e 34 assist, ma la cosa ancora più impressionante sono i trofei già conquistati in carriera. Con il club, Yamal ha vinto due campionati spagnoli (2022-23 e 2024-25), una Supercoppa di Spagna e una Coppa del Re, mentre con la Nazionale spagnola è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scorso Europeo in Germania. La società blaugrana vuole tenersi stretto il suo gioiellino, che nella stagione appena trascorsa ha dimostrato di essere già uno dei migliori giocatori al mondo con gol e assist pesantissimi e con giocate da fuoriclasse: in 55 presenze totali, lo spagnolo ha messo a referto ben 18 gol e 25 assist. Per questo, il club è pronto a blindare la giovane stella con un rinnovo contrattuale fino al 2031, con un aumento salariale da 1,8 a 8 milioni di euro a stagione. In più, cambierà anche il suo numero di maglia. Yamal gioca con il numero 19, ma da quando sarà ufficiale il suo rinnovo passerà al numero 10, così come fece Messi. Fare un paragone con il fuoriclasse argentino, che è stato un simbolo non solo del Barcellona ma del calcio in generale, è un azzardo, ma Yamal ha fatto intendere di poter ricalcare le orme della Pulga, periciò il Barcellona vuole benedirlo con la maglia che è stata indossata da uno dei più grandi calciatori di sempre. Tutto questo sarà possibile perché Ansu Fati (ora proprietario della casacca numero 10) si trasferirà al Monaco e lascerà libero il suo numero. Quest'ultimo abbandonerà il Barcellona dopo esserci tornato nel 2024, a seguito del prestito al Brighton. Quando ereditò la maglia numero 10 dei blaugrana era lui il talento più cristallino della rosa, ma una serie di infortuni ne hanno compromesso la crescita e ora ha la necessità di ritrovarsi in un contesto lontano dalla città catalana e ha scelto Monaco per rilanciarsi. La responsabilità del numero 10 passerà a Lamine Yamal che, invece, vuole continuare a incantare il popolo blaugrana.