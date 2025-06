L'ambizione di Yamal: “Voglio vincere il Mondiale e la Champions con il Barcellona”

Barcellona, 19 giugno 2025 – Lamine Yamal non si pone freni. Dopo una stagione che l'ha visto vincere da protagonista l'Europeo con la Spagna e la Liga, la Supercoppa Spagnola e la Coppa del Re con il Barcellona, il giovane talentino blaugrana ha ancora fame di vittorie, a partire da subito. Nel documentario “Inside Barça”, l'ala spagnola ha parlato degli obiettivi futuri, sia con il club che con la sua nazionale: “Il mio desiderio per i 18 anni è continuare ad avere tutto ciò che avevo a 16 e 17 anni, oltre che i titoli che mi mancano, soprattutto il Mondiale con la Spagna. Voglio dire ai tifosi del Barcellona che lotteremo per la Champions League, ma non nei prossimi anni: voglio vincere subito”. Nella stagione appena trascorsa, Yamal ha formato un tridente da sogno con Raphinha e Lewandowski, capace di segnare ben 102 gol in campionato. Lo spagnolo ha messo a referto 18 reti e 25 assist in 55 gare totali tra campionato, Champions League, Coppa del Re e Supercoppa e, nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato di essere uno dei giocatori più forti del mondo. È convinto di questo anche il presidente del club, Joan Laporta, che, sempre all'interno del documentario, ha parlato di Yamal come un giocatore di livello mondiale, sul quale il club vuole assolutamente puntare per costruire il Barcellona del futuro. Anche il patron del Barça ha voluto celebrare la stagione positiva della sua squadra, ricordando, tra l'altro, i successi contro il Real Madrid, due dei quali sono stati in due finali (Supercoppa e Coppa del Re). Pure Yamal ha parlato dei rivali storici, affermando come giocare il clasico sia uno dei sogni di tutti quelli che iniziano a giocare a calcio fin da bambini e parlando della sfida contro il Real Madrid come una dove “si ha sempre una motivazione in più”. Nella prossima stagione, però, non sarà facile per il Barcellona, che è chiamato a difendere tutti i trofei conquistati nell'annata appena trascorsa, e troverà davanti a sé un Real Madrid completamente diverso. Ora sulla panchina dei blancos non siede più Carlo Ancelotti ma Xabi Alonso, che ha iniziato la sua avventura nel Mondiale per club, con la sua squadra che ha esordito con l'1-1 contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Per la prossima stagione, Xabi Alonso potrà contare su nuovi innesti come Alexander-Arnold e Dean Huijsen ed è pronto a lottare contro il Barcellona di Yamal, che, come ribadito da lui stesso nel documentario sopracitato, vuole continuare a vincere tutto.