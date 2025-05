La provocazione di Yamal: “Mettete like anche a questa foto”. Con chi ce l’ha

Barcellona, 12 maggio 2025 – Il Barcellona si è aggiudicato il clasico contro il Real Madrid e ha fatto lo sprint decisivo per la conquista della Liga. Dopo un inizio horror, con la doppietta di Mbappé tra il 5' e il 14', i blaugrana hanno rimontato fino a portarsi sul 4-2 grazie alle reti di Eric Garcia, Lamine Yamal e Raphinha, con il gol di Mbappé al 70' (il suo terzo di giornata) che ha chiuso definitivamente la gara sul 4-3 per gli uomini di Flick. Grazie al successo di ieri, il Barcellona ha vinto tutte le gare giocate contro il Real in questa stagione, segnando 16 reti: nessuna squadra era mai riuscita a fare così tanti gol ai blancos in una stagione. A seguito dei tre punti conquistati ieri, il Barcellona è salito a +7 sul Real, e con sole tre gare rimanenti ad Ancelotti e i suoi servirebbe un miracolo per riuscire a recuperare Flick, che, nel frattempo, è diventato l'unico allenatore insieme a Pep Guardiola a vincere i primi quattro clasico. La gara di ieri ha messo in mostra ancora una volta Lamine Yamal, autore del gol del momentaneo pareggio: il talentino spagnolo ha dato prova ancora una volta delle sue qualità fuori dal comune, e a fine partita ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel post caricato su Instagram, il numero 19 ha inserito una descrizione polemica dove si legge: “Mettete like anche a questa”, facendo riferimento alla foto che lo ritrae mentre esulta dopo il gol. La descrizione è chiaramente una frecciata a Bellingham e Sergio Ramos, che dopo la vittoria dell'Inter in Champions League proprio contro i blaugrana hanno messo like ad alcuni post dei giocatori nerazzurri. Con la sconfitta contro l'Inter, infatti, il Barcellona ha detto addio al sogno triplete, e questi segnali di alcuni giocatori del Real hanno infiammato ancora di più il clasico che è andato in scena ieri. Ora il Real dovrà leccarsi le ferite e prepararsi alla prossima stagione, dove in panchina non ci sarà più Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha già espresso la volontà di abbandonare la panchina dei blancos al termine della stagione, perciò la dirigenza del club madrileno ha già bloccato Xabi Alonso, che ha firmato un accordo che lo legherà alle merengues fino al 2028. Lo spagnolo, che ha salutato il Bayer Leverkusen, sarà chiamato a risollevare il Real Madrid dopo una stagione complicata già dal Mondiale per club, dove sarà sulla panchina dei blancos.