Le ultimissime su Estonia-Italia. Orsolini scalpita, anche Raspadori fra i possibili titolari

Bologna, 11 ottobre 2025 - Questa sera la Nazionale guidata dal CT Gennaro Gattuso prosegue la sua corsa verso la qualificazione al Mondiale americano della prossima estate. Mancano quattro partite al termine del girone, quattro tappe decisive per raggiungere la Norvegia in vetta ed evitare i playoff, già fatali agli azzurri nelle ultime due edizioni. La prima di queste sfide sarà contro l'Estonia, a Tallinn: una gara dal sapore speciale per Gattuso, che ha esordito sulla panchina azzurra proprio contro la nazionale baltica. Al Gewiss Stadium di Bergamo, dopo un primo tempo complicato, Retegui e compagni regalarono la prima gioia al nuovo commissario tecnico con un netto 5-0, segnando tutti i gol nella ripresa.

Il CT della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso in conferenza stampa

Ora l’Italia non può più permettersi passi falsi: la Norvegia guida il girone con 15 punti in 5 partite e una differenza reti di +21 che sembra inavvicinabile. Gli azzurri inseguono a quota 9, con una gara in meno e una differenza reti di +5, a pari punti con Israele, che però ha già giocato una partita in più e stasera affronterà proprio la Norvegia. L’obiettivo per Gattuso è chiaro: vincere, segnando il più possibile, e sperare in un passo falso di Haaland e compagni. Martedì, a Udine, l’Italia sfiderà Israele in uno scontro diretto che potrebbe già valere un pezzo di qualificazione. Prima, però, c’è l’Estonia da affrontare: questa sera Gattuso si affiderà, com’è naturale, alla coppia d’attacco Kean-Retegui, e confermando la difesa a quattro.

Probabili formazioni

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjønning-Larsen, Paskotši, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Käit, Kristal, Yakovlev; Sappinen. Ct. Henn. ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

Orario e dove vederla in TV

La partita andrà in scena alle 20:45 (ora italiana) alla Le Coq Arena di Tallinn e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su RaiPlay.