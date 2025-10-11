Estonia-Italia, le pagelle: Kean bravo e sfortunato, Donnarumma si addormenta, Tonali è ovunque
Le pagelle degli azzurri dopo la vittoria contro l’Estonia: Fantasia da Orsolini e Raspadori, Retegui ripulisce la macchia del rigore sbagliato con il gol
DONNARUMMA 5. Rischia di addormentarsi e lo fa, perde il pallone con cui Sappinen riapre il match.
DI LORENZO 6. Resta bloccato e non corre rischi.
BASTONI 6. Attento, nessuna sbavatura.
CALAFIORI 6. Incisivo in costruzione, dal suo piede parte il raddoppio, poi cala alla distanza.
DIMARCO 6,5. Qualche cambio di campo importante e un paio di tentativi da fuori murati.
ORSOLINI 6,5. Altruista e intelligente sul 2-0, dà sempre tutto. Per l’azzurro è una risorsa, Gattuso l’ha capito.
TONALI 7. Sulla destra è un uragano, muscoli e fosforo. Cala col passare dei minuti, ma è il vero leader in mezzo.
BARELLA 6. Ci prova negli spazi stretti senza fortuna, innesca il terzo gol.
RASPADORI 6,5. Bravo a cucire, intelligenza superiore, centra il portiere nella ripresa, avrebbe meritato il gol.
RETEGUI 6,5. Il rigore sbagliato è un regalo, il raddoppio ripulisce la macchia.
KEAN 7. Sfortunatissimo, era in stato di grazia, ma si fa subito male dopo un gol bellissimo. Non sembra grave.
All. GATTUSO 6,5. Cambia spartito, trova generosità e coraggio.
Voto squadra 6,5
Esposito 7: Si sbatte e combatte, il gol non facilissimo è il giusto premio.
Spinazzola 6,5: dà l’assist per il terzo gol, dopo aver mancato il colpo del 3-0.
Cambiaso sv: Entra e lotta come serve.
Cristante e Frattesi sv: Devono solo gestire i minuti finali.
