Euro 24, finali playoff: martedì anche Galles-Polonia e Georgia-Grecia. Ucraina, il sogno di una nazione. Sfida all’Islanda di Gudmundsson

Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia. Tre sfide da brividi, martedì, per ultimare il quadro delle 24 partecipanti ai prossimi Europei di calcio. Le vincenti delle gare secche andranno a completare rispettivamente il girone D (Olanda, Austria, Francia), E (Belgio, Slovacchia e Romania) e F (Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca) della rassegna continentale. Sperano gli ’italiani’ della Polonia, ovvero Zielinski, Milik (infortunato) e Dawidowicz, ma che il georgiano Kvaratskhelia.

Certo Ucraina-Islanda è la partita di maggior richiamo, per i ben noti motivi. C’è Gudmundosson, asso del Genoa, a cercare di fermare il sogno calcistico di un Paese intero devastato da due anni di guerra.

"Giochiamo per dimostrare al mondo che siamo vivi, nonostante le bombe dei russi". Sergei Rebrov, il ct dell’Ucraina ed ex compagno di Andrij Shevchenko, ha spiegato così la rimonta con la quale giovedì la sua nazionale, a Zelica, ha battuto la Bosnia e si è guadagnata l’accesso a una delle tre finali playoff.

Ma battere Gudmundsson e compagni non sarà per nulla facile. L’islandese, con una tripletta, ha trascinato la nazionale rivelazione degli ultimi Europei a una vittoria travolgente per 4-1 contro Israele. Ma l’Ucraina di Rebrov, giovedì applaudita in tribuna da Sheva, nuovo presidente della locale federcalcio, ha un sogno più grande, di qui all’appuntamento chiave di martedi a Wroclaw, in Polonia, dove la colonia di tifosi ucraini si preannuncia nutritissima.