Eurobasket 2025, non basta un super Doncic alla Slovenia. In semifinale va la Germania

Riga (Lettonia), 10 settembre 2025 – La Germania campione del Mondo è la quarta e ultima squadra a strappare un pass per le semifinali di Eurobasket 2025, in cui affronterà la Finlandia oggi vincente contro la Georgia. La formazione tedesca – oggi guidata da coach Alan Ibrahimagic dopo il passo indietro di coach Mumbru per motivi fisici (l'ex tecnico del Valencia era comunque presente in panchina nelle vesti di assistente) – ha infatti superato la Slovenia 99-91 al termine di un match ricco di emozioni. La Germania si è a lungo trovata ad inseguire una Slovenia trascinata dai guizzi di un Doncic scatenato. Tra terzo e quarto quarto è però arrivata la svolta che ha permesso ai tedeschi di strappare l’inerzia del match agli avversari: un parziale di 12-0 che ha portato dal -9 al +3 Wagner e compagni, i quali poi nel finale hanno sfruttato la maggior profondità del roster e la loro esperienza per allungare le mani sulla semifinale. A dare un contributo determinante per arrivare a questo successo ci hanno appunto pensato un Franz Wagner da 23 punti con 13/14 ai liberi, Dennis Schroder con 20 punti, Daniel Theis con 15 e l’ex Milano Maodo Lo con 11. Alla Slovenia non sono invece bastati i 39 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic, che ha ancora una volta provato ad illuminare la scena ma è stato a lungo costretto a fare i conti con il problema dei falli commessi.

La gara

Pur con un Doncic già gravato di due falli dopo meno di 4’, la Slovenia prende ben presto le misure alla transizione della Germania riuscendo a limitarla anche nell’attacco al ferro con i lunghi. Quando poi il numero 77 Sloveno comincia a trovare il feeling con il canestro, le cose per la squadra di coach Sekulic si mettono in discesa, con il vantaggio che lievita fino al +11 al suono della prima sirena (32-21). Sono le giocate nel pitturato di Theis e Franz Wagner a ridare respiro a inizio secondo quarto a una Germania che, pur con uno Schroder a corrente alternata in regia, riesce a riportarsi in scia (34-29) e a rispondere colpo su colpo ai guizzi di Doncic e compagni spingendosi a un solo possesso di ritardo (36-34). L’aggancio teutonico, però, non si concretizza, perché lo show di Doncic – già a quota 22 punti all’intervallo lungo – non sembra affatto essere terminato. E anche quando l’asso dei Lakers è costretto a tornare in panchina dopo aver commesso il terzo personale, lo spartito del match resta comunque invariato, perché la Slovenia sciorina un’eccellente pallacanestro di squadra e attinge da Prepelic e Omic per mettere a segno i canestri che tengono la Germania a due possessi pieni di svantaggio (51-45 al 20'). Le cose per la Slovenia rischiano di complicarsi ulteriormente quando, al ritorno sul parquet, dopo meno di 4’ di ripresa, Doncic commette anche il suo quarto personale (in attacco). Coach Sekulic – nonostante il numero 77 sloveno sia a rischio e anche particolarmente nervoso – decide di tenere il suo asso in campo e la scelta paga buoni dividendi perché Doncic gioca da vero leader mettendosi a disposizione della squadra, che pesca punti preziosi per tenere a distanza di sicurezza la Germania prima da Muric e Omic e poi dallo stesso Doncic e Prepelic i quali colpiscono senza pietà da oltre l’arco dei 6.75 metri (74-65 a 45” dall’ultimo mini-intervallo). Il coniglio dal cilindro, che rappresenta un punto di svolta per la gara dei teutonici, lo tira fuori Tristan Sa Silva che allo scadere infila una tripla di tabella da metà campo che tiene la Germania a -4 a 10’ dalla fine (74-70). Un canestro di importanza capitale per gli uomini questa sera guidati da coach Ibrahimagic, che si riaccendono e allungano il parziale fino al 12-0 che vale sorpasso e +3 (77-74). Nel momento di massima difficoltà, è Doncic e ad interrompere il break con due liberi e a venire in soccorso alla Slovenia che – non senza fatica – ritrova pian piano il bandolo della matassa e, a 4’08” dalla quarta sirena, corona la sua rimonta con la tripla del sorpasso segnata proprio dal fuoriclasse in forza ai Lakers (86-85). Immediata e pesantissima è però la replica della Germania che pesca il bersaglio grosso con Maodo Lo e ritrova fiducia per la volata finale in cui l’ex Milano e i piccoli teutonici sfruttano le penetrazioni per lucrare liberi che alla fine risultano decisivi per arrivare alla vittoria per 99-91 che vale l’accesso in semifinale.