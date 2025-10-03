EUROPA LEAGUE, DUE ERRORI DI DOVBYK E UNO DI SOULé COL LILLE. Ozer para tre volte lo stesso rigore, l’incredibile ko della Roma

0

LILLE

1

(3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 5 (10’ st Mancini 5.5); Wesley 5.5, Cristante 5 (24’ st Kone 6), El Aynaoui 5, Tsimikas 4.5 (1’ st Rensch 6); Soulè 5, Pellegrini 5 (10’ st El Shaarawy 5.5); Ferguson 5 (33’ st Dovbyk 4.5). Allenatore: Gasperini 5.

LILLE (4-4-2): Ozer 8.5; Meunier 7, Mandi 5.5, Mbemba 7, Verdonk 5.5 (24’ st Perraud 6); Correia 7, Bentaleb 6.5 (17’ st André 6.5), Bouaddi 7, Sahraoui 7 (44’ st Mukau sv); Haraldsson 7.5 (17’ st Fernandez-Pardo 6.5), Giroud 6 (17’ st Igamane 6.5). Allenatore: Genesio 7.

Arbitro: Lambrechts (BEL) 6.

Rete: 6’ pt Haraldsson.

Note: al 37’ st Ozer para due volte un rigore a Dovbyk, l’arbitro fa ripetere per ingresso anticipato, sulla terza esecuzione rigore parato a Soulè. Ammoniti: Verdonk, Bouaddi, Mandi. Angoli: 6-3. Recupero: 2’ pt, 6’ st.

Sarebbe un titolo perfetto per un racconto di Soriano o Galeano: il rigore che visse tre volte. Perché la Roma che perde in casa contro il Lille stabilisce un piccolo record: Ozer ha parato tre volte lo stesso rigore, fatto ripetere perché nelle prime due esecuzioni, fallite entrambe da Dovbyk, il portiere dei francesi si era mosso prima. Al terzo tentativo sul dischetto si è presentato Soulè, ma il risultato non è cambiato: terza parata e vittoria confermata per il Lille, che era passato in vantaggio prestissimo con Haraldsson. Tutti ricordano i tre rigori falliti da Martin Palermo con l’Argentina contro la Colombia nel ’99: ma in quel caso i primi due furono mandati sulla traversa e fuori, non parati.

In Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0 (27’ Piccoli, 95’ Ndour).