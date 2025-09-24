Europa League, i risultati della prima giornata

Bologna, 24 settembre 2025 – Arrivano i primi gol e primi punti in questa prima giornata dell'Europa League 2025-26. Tutte le gare che si sono giocate sono state in bilico fino all’ultimo. Ottimo esordio per la Roma di Gasperini, che vince in trasferta a Nizza, anche se con qualche sofferenza nel finale. I giallorossi si portano avanti nella ripresa con due gol ravvicinati firmati N’Dicka e Mancini, poi il Nizza accorcia le distanze a un quarto d’ora dalla fine con un rigore trasformato da Moffi. Nel finale i francesi spingono, ma la Roma tiene bene e porta a casa tre punti già importanti.

Tutti i risultati della prima giornata di Europa League

La prima serata di questa edizione di Europa League si è aperta con due anticipi. Il Midtjylland ha conquistato i primi tre punti battendo 2-0 lo Sturm Graz: decisivi l’autogol di Christensen e il raddoppio firmato da Diao nel finale. Mentre è pari a reti bianche tra Paok Salonicco e Maccabi Tel Aviv: una partita per lo più segnata dalla tensione al di fuori del campo di gioco, con la protesta dei tifosi greci e l'esposizione di uno striscione contro la guerra a Gaza.

A Zagabria, inizia con il piede giusto la nuova era targata Zvonimir Boban, neo-presidente della Dinamo: i croati superano per 3-1 il Fenerbahce di Domenico Tedesco, con protagonista Dion Beljo, autore di una doppietta decisiva. Restando nei Balcani, finisce in parità la sfida tra Stella Rossa e Celtic a Belgrado: l’ex Inter Marko Arnautovic segna il gol che evita la sconfitta casalinga ai serbi, dopo che il Celtic era andato in vantaggio con la rete di Iheanacho. A Siviglia è invece Antony a salvare il Betis, segnando a cinque minuti dal 90' il gol del 2-2 contro il Nottingham Forrest.

Buona la prima per il Friburgo, prossimo avversario del Bologna in Europa League. La squadra tedesca apre il proprio cammino con un successo per 2-1 contro il Basilea, grazie ai gol di Osterhage e Max Eggestein. A nulla serve, nel finale, la splendida rete di Otele, che accorcia le distanze a pochi minuti dal 90’ senza però cambiare l’esito del match. Delusione per il Feyenoord, attualmente in testa all’Eredivisie e ancora imbattuto in campionato: a Braga, la squadra olandese cade per 1-0, trafitta al 79’ da una rete di Navarro che regala un successo fondamentale ai portoghesi. Chiude il Ludogorets, che espugna con autorità il campo del Malmo. I bulgari partono forte e vanno subito in doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Stanic e Bile. Nella ripresa, il Malmo prova a riaprire la gara con il gol di Berg Johnsen, ma non basta: finisce 2-1 per gli ospiti, che iniziano il girone con tre punti importanti in trasferta.