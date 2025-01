AZ Alkmaar-Roma: giallorossi a caccia dell'accesso diretto agli ottavi, formazioni e orari

Alkmaar, 22 gennaio 2025 - Dopo un mese di attesa si torna a giocare in Europa e la Roma riparte da una trasferta tutt'altro che semplice contro un'avversaria diretta nella corsa agli ottavi di finale. I capitolini infatti voleranno in Olanda dove ad Alkmaar affronteranno l'AZ in un match sulla carta spettacolare. Due formazioni simili, le quali fanno della verticalità il loro punto di forza, pronte a darsi battaglia perché l'accesso diretto agli ottavi di finale è possibile per entrambe. Per ora però tutte e due fanno parte del folto gruppo degli spareggi e allora chissà non possa questa partita essere anche una piccola anticipazione di quelli che saranno gli spareggi per gli ottavi di questa competizione. La sfida valevole per la settima giornata di questa fase a campionato di Europa League vedrà il proprio calcio d'inizio alle ore 18.45.

Attualmente al diciannovesimo posto in graduatoria, l'AZ conta 8 punti in classifica e ha bisogno di vincere per mettersi al riparo da sorprese nell'ultima giornata della competizione. L'ottavo posto non è irraggiungibile per la squadra dei Paesi Bassi, la quale però deve anche guardarsi le spalle. Il Braga, attualmente prima squadra esclusa, è distante solo un punto, mentre sono tre quelli che li separano dai Rangers, attualmente ottava forza della competizione. Rispetto al recente passato la formazione biancorossa non è nella sua versione più talentuosa. La squadra sta vivendo una fase di rinnovamento e questo si sta notando anche in Eredivisie, dove sono attualmente al sesto posto, costretti a difendere il proprio posto in Europa. Questo però non vuol dire che in casa dei Kaaskoppen manchino giocatori di qualità, in attacco in particolare c'è tanta fantasia e gioventù. Tutti i giocatori d'attacco dell'Alkmaar sono nati dopo il 2000 e a livello carismatico sono guidati dal figlio d'arte Ruben Van Bommel, ma il goleador è l'irlandese Troy Parrott. Tra i giocatori in rosa presente anche Peer Koopmeiners, fratello di Teun.

Appena un punto in più in classifica degli avversari in campo, la Roma deve ancora sbloccare la casella di vittorie in trasferta e se vuole continuare a inseguire l'ottavo posto, cominciare da Alkmaar sarebbe importante. La qualificazione diretta agli ottavi di finale è lontana solo due punti, ma allo stesso modo lo è anche l'eliminazione dall'Europa League. Ranieri al suo primo incontro continentale dal suo ritorno aveva strappato un insperato pareggio a Tottenham e sulla carta questa sfida è decisamente più alla portata dei suoi ragazzi. Le due vittorie nelle ultime due per chiudere la fase a campionato non danno ai capitolini la certezza aritmetica di un posto tra le prime otto, ma rinunciarci a priori non è nello stile di Sir Claudio. Nell'ultima sfida i giallorossi hanno demolito il Braga e sulla carta la qualità dell'Alkmaar non è dissimile da quella dei biancorossi portoghesi, per questo la Roma, nonostante le difficoltà in trasferta, è la favorita e deve imporsi come i cugini biancocelesti hanno fatto nelle loro due trasferte nei Paesi Bassi.

La Uefa per questa sfida valevole per la settima giornata di Europa League ha designato il bosniaco Irfan Peljto come arbitro per la gara tra AZ e Roma, in programma giovedì alle 18:45. Il fischietto balcanico sarà coadiuvato dagli assistenti Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Il quarto ufficiale sarà Antoni Bandic, In Sala Var invece siederanno il tedesco Christian Dingert e il polacco Tomasz Kwiatkowski. Direzione stagionale numero 14 per l'arbitro della Bosnia, la seconda in Europa League a cui ne aggiunge 5 di Champions League, 2 di Nations League e 5 del campionato bosniaco. Primo incrocio assoluto tra Peljto e gli olandesi dell'AZ, mentre c'è un precedente con i giallorossi, purtroppo infelice per i romanisti. Nel dicembre 2020 infatti il direttore di gara arbitrò il ko in Bulgaria per 3-1 della Roma contro il Cska Sofia, anche allora si trattava di Europa League, con Fonseca allenatore dei capitolini.

Probabili formazioni

L'AZ non vuole perdere il suo posto tra le 24 e per farlo non farà calcoli: in campo la migliore squadra possibile contro questa Roma, nel tentativo di fare lo sgambetto ai giallorossi. Tra i pali Owusu-Oduro protetto dalla linea a quattro composta da Goes e Penetra al centro, con Maikuma a destra e Moller Wolfe a sinistra. In mediana Clasie e Koopmeiners dettano i tempi, mentre Mijnans sarà il trequartista alle spalle di uno spregiudicato attacco a tre guidato da Parrott al centro, Poku a destra e Van Bommel a sinistra.

Nessuno stravolgimento nella formazione capitolina, ma qualche piccolo cambio per dare minuti anche a giocatori meno impiegati nelle ultime settimane. In porta non si tocca Svilar, ma potrebbe esserci riposo per Hummels, con Hermoso ad agire sul centro-sinistra, N'Dicka al centro e Mancini a destra. In mediana si va verso la conferma della linea a cinque, con Paredes a fare da metronomo tra Koné e Pisilli. A destra c'è Saelemaekers, El Shaarawy a sinistra, mentre in avanti riposo per Dybala, al suo posto c'è Soulé a sostenere Dovbyk. AZ Alkmaar (4-2-1-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Goes, Moller Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Mijnans; Poku, Parrott, van Bommel. All. Maarten Martens.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra AZ Alkmaar e Roma del AFAS Stadion, valevole per la settima giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di 23 gennaio 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Aldo Serena.