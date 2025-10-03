Conference League: Fiorentina bene nel suo debutto, vincono anche le altre big, ko l'AZ

Firenze 2 ottobre 2025 – Ogni volta che si apre la Conference League, nell'ipotetica griglia di partenza le squadre dei top cinque campionati sono sempre tra le favorite al successo finale. Questo teorema viene confermato anche nella prima giornata di questa stagione della terza competizione Uefa per club. Le formazioni delle prime cinque leghe del ranking vincono tutte quante il loro rispettivo debutto. La Fiorentina nello specifico supera il Sigma Olomouc nella sfida del Franchi per 2-0. Successi anche per Crystal Palace, Rayo Vallecano, Mainz e Strasburgo. Cade a sorpresa l'AZ Alkmaar a Cipro, mentre vince lo Shakhtar Donetsk. Il bilancio complessivo della prima giornata è di 11 vittorie in casa, 5 in trasferta e 2 pareggi.

L'esito delle partite

Debutto stagionale per la Conference League e favoritissimi del Crystal Palace subito vincenti nella trasferta in campo neutro contro la Dynamo Kiev. La squadra campionessa della scorsa FA Cup batte i Campioni di Ucraina per 0-2 in una partita dominata ben al di là del risultato finale. Succeso fuori casa anche per il Mainz: tanta fatica per i tedeschi, ma la rete di Amiri su calcio di rigore, basta per ottenere i tre punti sul campo dell'Omonia di Nicosia.

Ben sei successi casalinghi nelle partite delle 18:45 di Conference League. Lo Jagiellonia soffre, nonostante l'uomo in più, contro l'Hamrun, squadra campionessa di Malta. In Polonia finisce 1-0 con la rete di Imaz a spingere i giallorossi avanti. Successo molto più facile del Losanna per 3-0 contro gli islandesi del Breidablik, nella sfida giocata in Svizzera. Facile anche il successo del Lech Poznan contro il Rapid Vienna. Ci si aspettava una partita molto più equilibrata, ma un super primo tempo dei polacchi vale il triplice vantaggio, poi mantenuto fino al triplice fischio nel 4-1 finale. Il Rayo Vallecano fa la sua parte e abbatte per 2-0 i macedoni dello Shkendija, mentre il risultato a sorpresa arriva da Yerevan, dove il Noah supera i campioni di Croazia del Rijeka.

Un solo pareggio invece nelle sfide delle 18:45 e arriva in Finlandia dove il KuPS si fa rimontare il vantaggio iniziale dal Dirta, squadra rappresentante del Kosovo.

Alle ore 21 scende invece in campo la Fiorentina. Pioli si affida a molte seconde linee nella sfida del Franchi contro il Sigma Olomouc. I viola controllano la gara dal primo all'ultimo minuto e realizzano una rete per tempo, concludendo il match sul risultato di 2-0. Piccoli mette la firma nel primo tempo, nella ripresa bellissimo gol di Ndour a mettere i sigilli all'incontro. Tra le altre big di questa Europa League ottiene un successo anche lo Strasburgo, impegnato nella delicata trasferta di Bratislava contro lo Slovan. Il Racing gestisce il ritmo per larghi tratti, ma nel finale incassa la rete della speranza dei padroni di casa, per l'1-2 finale.

Cade invece a Cipro l'AZ Alkmaar, sconfitto con un sorprendente 4-0 dall'AEK Larnaca. Gli olandesi restano presto con un uomo in meno e la sfida diventa una festa per i gialloverdi ciprioti. Successo con ampio margine anche per lo Sparta Praga contro lo Shamrock Rovers. I cechi ne segnano due nel primo tempo, poi la chiudono nella ripresa. Agli iralndesi non basta la rete dell'orgoglio nella ripresa, perché la sfida finisce 4-1.

Successi casalinghi anche per Celje e Rakow. Gli sloveni sono trascinati dalla meravigliosa tripletta di Kovacevic, centravanti croato con un passato anche in Corea del Sud. I suoi gol ribaltano il vantaggio dell'AEK Atene per il 3-1 finale. I polacchi invece superano per 2-0 l'Universitatea Craiova. I rumeni possono davvero poco contro i rossoblù polacchi, sempre in gestione della gara e del ritmo. L'espulsione di Screciu per altro subito dopo la prima rete subita dagli ospiti, di fatto toglie definitivamente dal match la squadra biancoazzurra.

Pareggio per 0-0 tra Shelbourne e Hacken, con gli irlandesi a soffire per tutto il tempo contro gli svedesi, ma senza mai capitolare, per portarsi a casa un punto preziosissimo. Cade a sorpresa tra le mura amiche il Legia Varsavia. La semifinalista dello scorso anno viene battuta dalla debuttante Samsunspor. I truchi la sbloccano nei primi dieci minuti e poi conservano lo 0-1 fino al triplice fishcio dell'arbitro. È invece una meravigliosa battaglia tra Aberdeen e Shakhtar Donetsk. Gli scozzesi la sbloccano su rigore, ma il talento dei brasiliani in forza alla squadra ucraina permettono di ribaltarla. Nel finale il gol della speranza per i Dons, ma non basta: al Pittodrie finisce 2-3 per gli ospiti.

Risultati Conference League giornata 1

Dynamo Kiev-Crystal Palace 0-2: 31' Muñoz, 58' Nketiah.

Jagiellonia-Hamrun 1-0: 57' Imaz.

KuPS-Drita 1-1: 74' Parzyszek (K), 80' Dabiqaj (D).

Losanna-Breidablik 3-0: 7' Lekoueiry, 11' Bair, 33' Diakite.

Lech Poznan-Rapid Vienna 4-1: 13' Palma (L), 21' Ishak (L), 45+2' Ismaheel (L), 64' Radulovic (R), 77' Bengtsson (L).

Noah Yerevan-Rijeka 1-0: 6' Mulahusejnovic.

Omonia-Mainz 0-1: 75' rig. Amiri.

Rayo Vallecano-Shkendija 2-0: 28' Lopez, 32' Perez.

Zrinjski-Lincoln 5-0: 12' Bilbija, 22' Dujmovic, 40' Jakosjevic, 69' Damascan, 85' Mikic.

Aberdeen-Shakhtar Donetsk 2-3: 8' rig. Karlsson (A), 39' Nazaryna (S), 54' Lucas Ferreira (S), 60' Henrique (S), 69' Devlin (A).

AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0: 25' Rubio, 54' Bajic, 73' Ivanovic, 83' Rhoden.

Celje-AEK Atene 3-1: 7' Kutesa (A), 34', 55' e 80' Kovacevic (C),

Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: 27' Piccoli, 90+5' Ndour.

Legia Varsavia-Samsunspor 0-1: 10' Musaba.

Rakov-Univeristatea Craiova 2-0: 47' Pienko, 80' Repka.

Shelbourne-Hacken 0-0.

Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2: 26' aut. Yirajang (S), 41' Ouattara (S), 64' Ibrahim (B).

Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1: 33' Sadilek (SP), 44' Suchomel (SP), 50' Sorensen (SP), 82' Mandroiu (SR), 90' Haraslin (S).

Classifica Conference League giornata 1

Zrinjski 3, AEK Larnaca 3, Sparta Praga 3, Lech Poznan 3, Losanna 3, Celje 3, Crystal Palace 3, Rayo Vallecano 3, Fiorentina 3, Rakov 3, Shakhtar Donetsk 3, Strasburgo 3, Mainz 3, Samsunspor 3, Jagiellonia 3, Noah Yerevan 3, Drita 1, KuPS 1, Hacken 1, Shelborune 1, Aberdeen 0, Slovan Bratislava 0, Rijeka 0, Omonia Nicosia 0, Legia Varsavia 0, Hamrun 0, AEK Atene 0, Sigma Olomouc 0, Dynamo Kiev 0, Shkendija 0, Univeristatea Craiova 0, Rapid Vienna 0, Shamrock Rovers 0, Breidablik 0, AZ Alkmaar 0, Lincoln 0.