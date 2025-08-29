Sorteggio Europa League e Conference: doppia trasferta a Glasgow per la Roma, il Bologna trova l’Aston Villa. Ostacolo Mainz per la Viola

Monte Carlo, 29 agosto 2025 – Il giorno successivo al sorteggio di Champions League tocca alle italiane impegnate in Europa League e Conference League conoscere il proprio percorso nella League Phase. A partire dalle 13 di venerdì 29 agosto, la splendida cornice del Grimaldi Forum di Montecarlo si appresta a rivelare il destino europeo delle nostre squadre. I format sono rimasti invariati, con una fase di campionato seguita dall’eliminazione diretta alla quale i playoff fanno da antipasto. Calendario non semplice dalla prima fascia per la Roma di Gasperini, mentre è andata meglio al Bologna nonostante l’Aston Villa in trasferta. Il cammino della Fiorentina in Conference inizia a Vienna contro il Rapid.

L'allenatore della Roma Giampiero Gasperini

Come funziona il sorteggio

Per entrambe le competizioni il sorteggio si basa su quattro diverse fasce e ciascuna squadra dovrà affrontare almeno due avversari provenienti da ognuna di queste. Il calendario prevede alternativamente gare in casa e trasferta ed è stata confermata, inoltre, la regola che prevede l’impossibilità di due squadre della stessa nazione di affrontarsi nella fase di campionato. In Europa League le rappresentanti italiane sono il Bologna, in quarta fascia, e la Roma, in prima, mentre in Conference la Fiorentina è pronta ad iniziare la sua quarta esperienza consecutiva partendo dalla prima fascia. La League Phase di Europa League, la cui finale è in programma a Istanbul il 20 maggio 2026, inizierà il 24 settembre 2025 e terminerà il 29 gennaio 2026. Quella di Conference League, che prevede due giornate in meno rispetto all’EL, prenderà il via il 2 ottobre 2025 e culminerà il 18 dicembre 2025: la finale è programmata per il 27 maggio 2026 a Lipsia. Grande entusiasmo attorno alle italiane, con il Bologna di Italiano pronto a regalarsi altre magiche notti d’Europa, la Roma di Gasperini che si candida tra le papabili vincitrici dell’EL e la Fiorentina di Pioli che insegue una coppa sfumata per ben due volte in finale.

Il sorteggio in diretta