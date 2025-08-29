Sorteggio Europa League e Conference: doppia trasferta a Glasgow per la Roma, il Bologna trova l’Aston Villa. Ostacolo Mainz per la Viola
Resta immutato il format, che per il secondo anno consecutivo proporrà una League Phase, seguita dai playoff. Esordio casalingo per Bologna e Roma, mentre la Fiorentina debutta a Vienna contro il Rapid
Monte Carlo, 29 agosto 2025 – Il giorno successivo al sorteggio di Champions League tocca alle italiane impegnate in Europa League e Conference League conoscere il proprio percorso nella League Phase. A partire dalle 13 di venerdì 29 agosto, la splendida cornice del Grimaldi Forum di Montecarlo si appresta a rivelare il destino europeo delle nostre squadre. I format sono rimasti invariati, con una fase di campionato seguita dall’eliminazione diretta alla quale i playoff fanno da antipasto. Calendario non semplice dalla prima fascia per la Roma di Gasperini, mentre è andata meglio al Bologna nonostante l’Aston Villa in trasferta. Il cammino della Fiorentina in Conference inizia a Vienna contro il Rapid.
Come funziona il sorteggio
Per entrambe le competizioni il sorteggio si basa su quattro diverse fasce e ciascuna squadra dovrà affrontare almeno due avversari provenienti da ognuna di queste. Il calendario prevede alternativamente gare in casa e trasferta ed è stata confermata, inoltre, la regola che prevede l’impossibilità di due squadre della stessa nazione di affrontarsi nella fase di campionato. In Europa League le rappresentanti italiane sono il Bologna, in quarta fascia, e la Roma, in prima, mentre in Conference la Fiorentina è pronta ad iniziare la sua quarta esperienza consecutiva partendo dalla prima fascia. La League Phase di Europa League, la cui finale è in programma a Istanbul il 20 maggio 2026, inizierà il 24 settembre 2025 e terminerà il 29 gennaio 2026. Quella di Conference League, che prevede due giornate in meno rispetto all’EL, prenderà il via il 2 ottobre 2025 e culminerà il 18 dicembre 2025: la finale è programmata per il 27 maggio 2026 a Lipsia. Grande entusiasmo attorno alle italiane, con il Bologna di Italiano pronto a regalarsi altre magiche notti d’Europa, la Roma di Gasperini che si candida tra le papabili vincitrici dell’EL e la Fiorentina di Pioli che insegue una coppa sfumata per ben due volte in finale.
Il sorteggio in diretta
Nella League Phase di Conference League la Fiorentina di Pioli sfiderà Sk Rapid (T), Dynamo Kyiv (C), Mainz (T), Aek Athens (C), Sigma Olomuc (C), Lausanne-Sport (T)
Tra pochi minuti toccherà anche alla Fiorentina conoscere le proprie avversarie nella League Phase della Conference League
Il Bologna di Italiano affronterà Salisburgo (C), Aston Villa (T), Celtic (C), Maccabi Tel Aviv (T), Friburgo (C), FCSB (T), Brann (C), Celta Vigo (T)
Il Bologna di Italiano ha pescato Aston Villa e Salisburgo tra le squadre della prima fascia
La Roma di Gasperini affronterà Lille (C), Rangers Glasgow (T), Viktoria Plzen (C), Celtic (T), Midtjylland (C), Nizza (T), Stoccarda (C), Panathinaikos (T)
Chi è in quarta fascia: Bologna, Celta Vigo, Stoccarda, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
Chi è in terza fascia: Young Boys, Basilea, Midtjylland, Friburgo, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nizza
Chi è in seconda fascia: Fenerbahce, Braga, Stella Rossa, Lione, Paok, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
Chi è in prima fascia: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagabria, Betis, Salisburgo, Aston Villa
E' possibile seguire i sorteggi di Europa League e Conference League sul canale YouTube di Sky Sport o su Sky Sport 24, canale 200 della piattaforma, a partire dalle 13. In alternativa, la cerimonia è visibile gratuitamente in lingua inglese sul sito o sull'app della UEFA.
