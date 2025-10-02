Dove vedere Roma-Lille in tv: all'Olimpico arrivano i mastini. Le ultime sulle formazioni

Roma, 2 ottobre 2025 - La Roma vuole continuare a volare non solo in campionato, ma anche in Europa. L'Europa League incombe e sulla strada dei giallorossi si pone di nuovo la Francia. Dopo la trasferta all'Allianz Riviera di Nizza, la seconda giornata della competizione europea metterà i capitolini contro il Lille. I mastini del Nord saranno ospiti dello stadio Olimpico e affronteranno i ragazzi di Gian Piero Gasperini in una sfida senza dubbio tra le più interessanti che questa competizione possa offrire. Questa partita infatti, in programma per giovedì 2 ottobre alle 18:45, si può considerare a tutti gli effetti il big match di questo secondo turno della fase a campionato.

La Roma arriva lanciatissima alla sfida contro la formazione francese. Meno di due settimane fa il successo nel derby ha cancellato in tempo zero il primo ko della stagione. Contro il Nizza è arrivato un debutto complicato ma sempre ben comandato in Europa League. I giallorossi hanno saputo imporsi anche nell'ambiente ostile dell'Allianz Riviera, trovando il primo successo della stagione con più di una rete segnata nel match. Contro il Verona questo weekend il bis con il 2-0 rifilato agli scaligeri nel match dell'Olimpico. Nello specifico primo gol per Dovbyk ad allontanare in maniera netta tutti i dubbi sul suo rendimento in giallorosso e a rinnovare le sue quotazioni presso Gian Piero Gasperini. In questo senso le partite dei giallorossi fin qui sembrano denotare una piccola crescita costante di gara in gara. Un trend molto positivo a cui va dato seguito in casa romanista e quale modo per farlo di ottenere altri tre punti e mantenere così una posizione di vertice nella classifica di questa fase a campionato.

Dall'altra parte della barricata c'è però una squadra il cui Dna europeo si conferma di stagione in stagione. Terza stagione consecutiva in Europa per i mastini del Nord della Francia e settima nelle ultime otto annate. I ragazzi di Bruno Génésio sono senza dubbio una squadra da tenere in grande considerazione quando si tratta di competizioni europee. Lo scorso anno in Champions League, sebbene non avessero addosso lo stigma dei favoriti, hanno conquistato gli ottavi di finale, venendo poi eliminati dal Borussia Dortmund in un doppio turno molto competitivo terminato per 3-2 nel doppio confronto in favore dei tedeschi.

In estate la squadra ha perso alcuni pezzi da novanta come Jonathan David ed Edon Zhegrova, entrambi volati in Italia, direzione Juventus. Hanno salutato la formazione anche il portiere Chevalier (Paris Saint-Germain) e il difensore Diakité (Bournmouth) producendo plusvalenze enormi per la società. La rosa nel complesso si può definire meno talentuosa dello scorso anno, ma i giocatori di talento non mancano. Nel gruppo si sono inseriti elementi di esperienza come il difensore Mbemba e l'attaccante in passato anche al Milan, Olivier Giroud. Sono arrivati giovani interessanti come Broholm e Igamane, ma soprattutto ci sono alcuni ragazzi terribili che chiedono spazio. Da Ethan Mbappé, classe 2006 fratello di Kylian, all'islandese Haraldsson, fino al mediano classe 2007 Bouaddi, il Lille è una formazione che non manca di faccia tosta e di fronte a un ambiente caldo come l'Olimpico potrebbe anche divertirsi a giocare il ruolo della guastafeste.

L'arbitro della gara

La designazione degli arbitri della Uefa ha deciso come la gara tra Roma e Lille sarà diretta dal fischietto belga Erik Lambrechts. Arrrivano dal Belgio anche i suoi assistenti Jo de Weirdt e Kevin Monteny così come il quarto uomo Jasper Vergoote. In sala var ci sarà il belga Bram Van Driessche nel ruolo di Var, mentre sarà il portoghese Tiago Martins nel ruolo di Avar. Per il direttore di gara nato a Leuven si tratterà dell'ottava direzione stagionale, la terza in Europa League, se si aggiunge alle due già dirette dei preliminari della competizione. A queste partite ne aggiunge 3 di Jupiler Pro League, il massimo campionato del Belgio, 1 partita di Saudi Pro League (Arabia Saudita) e 1 della fase a campionato di Champions League. Debutto assoluto per il direttore di gara con entrambe le squadre in campo.

Probabili formazioni

Gasperini verso un mini turnover, potrebbe riproporre per sommi capi la formazione già vista nel debutto di settiamna scorsa contro il Nizza. Davanti a Svilar la linea tre dovrebbe essere composta da Çelik a destra, Mancini e N'Dicka a completare il terzetto, con Ghilardi che scalpita in attesa del suo debutto in giallorosso. In mediana Koné ed El Aynaoui dovrebbero comporre la cintura al centro, con Rensch e Tsimikas i due favoriti per sulle corsie. In avanti Soulé ed El Shaarawy dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta Ferguson, a caccia di una risposta al gol di Dovbyk di domenica.

Nel 4-4-2 di mister Génésio non ci si aspettano particolari sorprese circa l'undici del Lille. Davanti a Ozer, i due centrali dovrebbero essere Mbemba e Goffi, mentre sulle corsie agiranno Santos e Verdonk. In mediana Haraldsson avrà spazio per inserirsi, mentre Bentaleb è il metronomo spesso incaricato di impostare la manovra e dettare i tempi ai compagni; Mbappé però scalpita per un posto da titolare e contenderà una maglia ai due comapgni di squadra. A destra Mukau, a sinistra Sahraoui completereanno la mediana; in avanti la coppia offensiva sarà composta da Fernandez e Igamane

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini.

Lille (4-4-2): Ozer; Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Sahraoui; Fernandez, Igamane. All. Bruno Génésio.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Lille dello stadio Olimpico, valevole per la seconda giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 2 ottobre 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Federico Zancan e Lorenzo Minotti.