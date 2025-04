Europa League in tv: guida completa all'andata delle semifinali. Dove vedere le gare

Roma, 30 aprile 2025 – Siamo quasi giunti all'ultimo atto dell'Europa League: domani andrà in scena l'andata delle semifinali, poi giovedì prossimo ci sarà il ritorno e si scopriranno finalmente le finaliste, che si affronteranno allo stadio San Mamés di Bilbao. Occasione ghiottissima per gli uomini di Valverde, che, in caso di qualificazione, potranno giocare la finale “in casa”, ma prima ci sarà da superare lo scoglio Manchester United, alle prese con l'ultima vera chiamata per salvare una stagione fin qui ampiamente negativa. Discorso simile per il Tottenham di Postecoglou, sedicesimo in classifica a distanza siderale dalla zona Europa. Per gli Spurs, come per il Man United, l'Europa League rappresenta l'ultima spiaggia per giocare una coppa europea la prossima stagione, ma prima dovranno eliminare il Bodø/Glimt, vera e propria rivelazione di quest'edizione, che ai quarti di finale ha eliminato la Lazio di Baroni, e ora cerca il colpaccio anche contro il Tottenham.

Manchester United – Athletic Bilbao

Il Manchester United formato europeo è completamente diverso da quello che si è visto nelle competizioni nazionali. Il campionato disputato da Zirkzee e compagni è stato ampiamente insufficiente, come spiegano i soli 39 punti conquistati in 34 gare, dati da 10 vittorie, 9 pareggi e ben 15 sconfitte. Che la stagione non fosse delle migliori si era capito già a ottobre, quando Ten Hag è stato esonerato per fare spazio ad Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona. Il cambio in panchina, però, non ha dato i frutti sperati, e nemmeno il mister portoghese è riuscito a far cambiare marcia alla squadra, che è rimasta sempre nella parte destra della classifica. In Europa League il discorso è completamente diverso: i red devils hanno chiuso la league phase al terzo posto ad un solo punto da Lazio e Athletic Bilbao, per poi superare la Real Sociedad agli ottavi di finale e il Lione ai quarti, con l'ultima gara contro i francesi, giocata all'Old Trafford, che ha visto il Manchester United conquistare la qualificazione agli ultimi istanti, con i gol di Mainoo e Maguire tra il 120' e il 121'. Davanti a loro ci sarà un Athletic Bilbao che ha dimostrato fin da subito di essere una delle principali candidate alla vittoria finale: i baschi hanno chiuso la fase campionato a pari punti con la Lazio, qualificandosi secondi solo per la differenza reti, mentre agli ottavi hanno eliminato la Roma di Ranieri. Nel turno successivo, hanno superato i Rangers grazie al 2-0 in casa, e ora vogliono continuare la corsa verso la vittoria. L'andata tra Athletic Bilbao e Manchester United si giocherà al San Mamés, mentre il ritorno in Inghilterra. Di seguito le probabili formazioni. Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Alvarez, Lekue; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; Sannadi. All. Valverde. Manchester United (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Fernandes; Hojlund. All. Amorim.

Dove vedere Athletic Bilbao – Manchester United in tv e in streaming

La partita tra Athletic Bilbao e Manchester United sarà visibile giovedì 1° maggio alle ore 21 su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Bodø/Glimt – Tottenham

L'altra semifinale è quella tra il Bodø/Glimt e il Tottenham: da un lato ci sono i gialloneri alla ricerca di un sogno da realizzare, mentre dall'altra ci sono gli Spurs, obbligati a vincere il trofeo se vogliono giocare una competizione europea la prossima stagione. Il Bodø/Glimt ha chiuso la league phase al nono posto, solo la differenza reti le ha impedito di entrare tra le prime otto, e, tra playoff, ottavi e quarti di finale, hanno superato il Twente, l'Olympiakos e la Lazio, con la vittoria contro i biancocelesti che è arrivata ai calci di rigore. Il Tottenham, invece, si è classificato al quarto posto alle spalle di Lazio, Athletic Bilbao e Manchester United, evitando, quindi, il turno preliminare. Son e compagni hanno eliminato l'AZ agli ottavi e l'Eintracht Francoforte ai quarti. L'andata tra Bodø/Glimt e Tottenham si giocherà in Inghilterra, il ritorno in Norvegia. Di seguito le probabili formazioni. Tottenham (4-3-3): Vicario; Gray, Romero, Davies, Spence; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou. Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

Dove vedere Tottenham – Bodo Glimt in tv e in streaming

La partita tra Tottenham e Bodo Glimt sarà visibile giovedì 1° maggio alle ore 21 su Sky al canale Sky Sport (254), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Dove vedere la diretta gol

La diretta gol dell'Europa League sarà visibile su Sky Sport Max e Sky Sport 251, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.