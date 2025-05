Europa League in tv: guida completa al ritorno delle semifinali. Dove vedere le gare

Roma, 7 maggio 2025 – Ultimi novanta minuti, poi si scoprirà quali saranno le squadre che giocheranno la finale di Bilbao il 21 maggio. Per Manchester United e Tottenham la strada è tracciata: i primi hanno superato con un rotondo 3-0 l'Athletic Bilbao, mentre i secondi si sono imposti 3-1 contro il Bodø/Glimt. Tutto lascia presagire a un derby inglese in finale, che garantirebbe un posto in più per le squadre di Premier alla prossima Champions League, ma le notti europee insegnano che tutto può essere messo in discussione e che nulla è deciso fino al triplice fischio del direttore di gara. Ad Athletic Bilbao e Bodø/Glimt servirà una rimonta quasi impossibile per riuscire a conquistare il passaggio del turno, ma entrambe le squadre sono pronte a dare tutto nei novanta minuti finali per abbandonare la competizione quantomeno senza rimpianti: i primi dovranno farlo nel teatro dell'Old Trafford, mentre i secondi avranno tutta la spinta della loro gente per agguantare un risultato che sarebbe storico.

Manchester United – Athletic Bilbao

L'andata è stata a senso unico: nello stadio che ospiterà l'ultimo atto dell'Europa League, il Manchester United si è imposto con un netto 3-0 che ha spianato la strada verso la finale. Il gol che ha stappato la partita è stato quello di Casemiro al 30', e appena cinque minuti dopo l'Athletic Bilbao è rimasto in dieci uomini a seguito del rosso rimediato da Vivian, che ha causato un calcio di rigore per i red devils. Dal dischetto si è presentato Bruno Fernandes, che non ha sbagliato e ha portato i suoi sul 2-0. Allo scadere del primo tempo, poi, ci ha pensato ancora il portoghese, trovando la doppietta e chiudendo definitivamente il match sul 3-0. L'Athletic Bilbao in questa settimana si è leccato le ferite, e ora ha un solo obiettivo: cercare di ribaltare il risultato. Servirà un'impresa, perché Valverde e i suoi dovranno farlo all'Old Trafford, ma la speranza è l'ultima a morire e le notti europee sono sempre ricche di sorprese, ma i baschi hanno quantomeno il dovere di provarci. Dall'altra, però, ci sarà una squadra che cercherà di difendere il risultato maturato all'andata per aggiudicarsi la finale, con il tentativo di conquistare il trofeo che riscatterebbe una stagione fin qui ampiamente negativa, che domenica ha visto addirittura la sedicesima sconfitta in campionato. Di seguito le probabili formazioni. Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray, Yuri; Ruiz, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Maroan. All. Valverde. Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Lindelof; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. Amorim.

Dove vedere Athletic Bilbao – Manchester United in tv e in streaming

La partita tra Manchester United e Athletic Bilbao sarà visibile giovedì 8 maggio alle ore 21 su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e Sky Sport 4K, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Bodø/Glimt – Tottenham

Il discorso dell'Athletic Bilabo è in parte simile a quello del Bodø/Glimt. Nella gara di andata, giocata lo scorso giovedì al Tottenham Hotspur Stadium, ha visto gli Spurs imporsi 3-1 grazie alle reti di Brennan Johnson, Maddison e Solanke tra il 1' e il 61'. All''83', poi, Saltnes ha segnato il gol della bandiera che ha riacceso le speranze della sua squadra. Nel match di ritorno che si giocherà domani, i norvegesi avranno tutta la spinta del pubblico di casa, che vuole trascinare i suoi verso un traguardo storico. Servirà un'impresa agli uomini di Knutsen, ma la rete finale di Saltnes ha dimostrato che possono far male al Tottenham. Postecoglou e i suoi, invece, dovranno cercare di difendere il risultato maturato tra le mura amiche per raggiungere la finale e, come nel caso del Manchester United, cercare di trovare un modo per salvare una stagione che li vede al sedicesimo posto in Premier League. Anche per gli Spurs, la vittoria dell'Europa League rappresenta l'ultima opportunità di poter partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione, perciò non devono lasciarsi sfuggire questa opportunità. Di seguito le probabili formazioni. Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Nielsen, Bjorkan; Fet, Hauge, Saltnes; Maatta, Hogh, Blomberg. All. Knutsen.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Bissouma; Johnson, Richarlison, Tel. All. Postecoglou.

Dove vedere Bodø/Glimt – Tottenham in tv e in streaming

La partita tra Bodø/Glimt e Tottenham sarà visibile giovedì 8 maggio alle ore 21 su Sky al canale Sky Sport (254), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.