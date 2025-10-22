Europa League in tv: guida completa alla terza giornata. Partite, orari e dove vederle

Roma, 22 ottobre 2025 – Torna l'Europa League, con la terza giornata ai nastri di partenza. Roma e Bologna, quindi, sono pronte a tornare in campo per cercare la qualificazione al prossimo turno. Dopo la vittoria al primo turno contro il Nizza, i giallorossi hanno incassato una sconfitta in casa contro il Lille e sono in cerca del riscatto. Domani all'Olimpico arriverà il Viktoria Plzen, che in due giornate ha collezionato quattro punti e nell'ultima gara ha vinto contro il Malmo. Il Bologna, invece, è reduce dal pareggio tra le mura amiche contro il Friburgo che gli ha permesso di conquistare il primo punto in questa competizione, dopo la sconfitta nel primo turno contro l'Aston Villa. Domani, Italiano e i suoi scenderanno in campo contro lo Steaua Bucarest, che in due giornate ha racimolato tre punti grazie alla vittoria il primo turno contro i Go Ahead Eagles. Tra le altre partite di domani, occhi sui big match Celta Vigo – Nizza e Nottingham Forest – Porto, che si giocheranno entrambi alle 21.

La Roma per ritrovare la vittoria

Dopo la sconfitta interna contro il Lille, la Roma cerca il riscatto e vuole riprendere la marcia iniziata con la vittoria nel primo turno contro il Nizza. I giallorossi affronteranno il Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico, davanti al pubblico di casa, che sarà pronto a trascinare Gasperini e i suoi alla vittoria. La squadra di Martin Hysky, inoltre, ha un punto in più in classifica dei capitolini, dato che finora ha collezionato una vittoria e un pareggio. La Roma cerca un successo positivo anche dopo la sconfitta in campionato contro l'Inter, che le ha fatto perdere la vetta della classifica. Gasperini vuole subito ritornare a sorridere, perciò è necessaria una vittoria nella gara di domani, sia per riprendere la corsa in Europa League che per allontanare via tutti i pensieri negativi che sono sorti dopo il ko contro l'Inter. Chiaramente, l'ex tecnico dell'Atalanta deve tenere conto anche del campionato, con la Roma che sarò impegnata nuovamente domenica alle 15 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini. Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Hysky.

Dove vedere Roma – Viktoria Plzen in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 22 ottobre, con il calcio d’inizio alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Il Bologna per proseguire bene

Prima della Roma, scenderà in campo il Bologna di Vincenzo Italiano. Nello scorso turno, i felsinei hanno trovato il primo punto in Europa League, grazie al pareggio in casa contro il Friburgo e ora vanno a caccia della prima vittoria, in trasferta contro lo Steaua Bucarest. La squadra rumena ha vinto la prima gara contro i Go Ahead Eagles grazie al gol di Miculescu al 13', mentre nel secondo turno hanno perso in casa contro gli Young Boys. La gara di domani si giocherà ancora all'Arena Nationala di Bucarest, con il calcio d'inizio in programma per le 18:45. Italiano deve essere bravo a centellinare le forze della sua squadra, tenendo conto anche della sfida di campionato contro la Fiorentina, che andrà in scena domenica alle 18. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Steaua Bucarest (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Sut, Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere Steaua Bucarest – Bologna in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 22 ottobre, con il calcio d’inizio alle ore 18:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Calendario Europa League giornata 3

Giovedì 23 ottobre ore 18:45 (Diretta gol Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) RB Salisburgo – Ferencvaros

Braga – Stella Rossa

Fenerbache – Stoccarda (Sky Sport 255, streaming Sky Go e NOW)

Feyenoord – Panathinaikos

Brann – Rangers

Go Ahead Eagles – Aston Villa (Sky Sport 254, streaming Sky Go e NOW)

Genk – Betis FCSB – Bologna (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, streaming su Sky Go e NOW)

Lione – Basilea (Sky Sport 256, streaming Sky Go e NOW) Giovedì 23 ottobre ore 21:00 (Diretta gol Sky Sport Mix e in streaming su Sky Go e NOW)

Celta Vigo – Nizza (Sky Sport 254, streaming Sky Go e NOW)

Lille – Paok

Malmo – Dinamo Zagabria

Young Boys – Ludogorets

Friburgo – Utrecht

Celtic – Sturm (Sky Sport 255, streaming Sky Go e NOW)

Maccabi Tel Aviv – Midtjylland

Nottingham Forest – Porto (Sky Sport Arena, streaming Sky Go e NOW) Roma – Viktoria Plzen (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, streaming Sky Go e NOW)