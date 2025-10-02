Europa League: Roma ko, Bologna fermato sul pari, sei squadre a punteggio pieno

Roma 2 ottobre 2025 – Non è stato un giovedì divertente per i colori del calcio italiano. La Roma dopo il grande successo con il Nizza viene fermato all'Olimpico da un Lille battagliero e vincente. I francesi mantengono così il proprio punteggio perfetto, infliggendo ai capitolini la loro prima sconfitta europea in stagione. Il Bologna riscatta invece in parte il ko di Birmingham, ma il gol di Orsolini non basta per prendere i tre punti al Friburgo, merito del pari nella ripresa dei tedeschi su rigore.

La giornata di Europa League è stata però ricca di colpi di scena e regala una classifica con ben 6 squadre a punteggio pieno. Oltre al Lille, ruolino di marcia perfetto anche per Aston Villa, Lione, Porto, Sporting Braga e le sorprese Dinamo Zagabria e Midtjylland. Stesso numero di squadre a quota ancora zero punti in fondo alla classifica. Le due italiane invece si trovano rispettivamente nel gruppo del dodicesimo posto la Roma; in quello per il venticinquesimo il Bologna.

L'esito delle partite

Non è stata di certo una seconda giornata esaltante per le formazioni italiane, questa di Europa League. Entrambe le squadre scese in campo alle 18:45 non riescono a trovare la vittoria nonostante le sfide casalinghe. Il Bologna trova il pareggio per 1-1 contro il Friburgo, con il rigore di Adamu a neutralizzare il vantaggio rossoblù realizzato da Orsolini al suo primo gol europeo. La Roma invece cade per 0-1 contro il Lille: ai transalpini basta il gol di Haraldsson, ma in casa giallorossa c'è di che disperarsi con il rigore sbagliato tre volte, prima da Dovbyk poi da Soulé. Due vittorie in due gare per i mastini del Nord della Francia.

Secondo successo su due anche per lo Sporting Braga, vincente per 0-2 sul campo del Celtic. Successi in trasferta con il medesimo risultato anche per Young Boys e Real Betis nelle partite delle 18:45. Gli svizzeri si impongono in Romania contro la FCSB (ex Steaua Bucarest, ndr), mentre gli andausi sono corsari in Bulgaria sul campo del Ludogorets. Vince in trasferta ancheil Go Ahead Eagles, la squadra olandese festeggia in rimonta ad Atene sul campo del Panathinaikos.

Vincono invece tra le mura amiche i turchi del Fenerbahçe. I gialloblù di Istanbul battono per 2-1 il Nizza in uno dei big match di questa seconda giornata. La doppietta di Akturkoglu, manda al tappeto i nizzardi, mentre ai francesi non basta il rigore segnato da Kevin. Vittoria in casa per il Brann a sorpresa contro l'Utrecht per 1-0, mentre il Vitkoria Plzen fa un sol boccone del Malmo. Gli svedesi con un uomo in meno già dal finale di primo tempo cadono per 3-0 nella trasferta in Repubblica Ceca.

Non manca lo spettacolo anche nelle gare delle 21, con tante sorprese e ben 4 vittorie in trasferta e 5 in casa, per una serata senza pareggi in Europa League. Il risultati senza dubbio più sorprendente arriva da Nottingham, dove il Forest cade per 2-3 contro il Midtjylland. Partita perfetta per i danesi, che mantengono così il proprio percorso fin qui perfetto nella competizione. Fa lo stesso l'Aston Villa, vincente per 0-2 alla de Kuip sul campo del Feyenoord. Due gol nella ripresa valgono alla squadra di Birmingham la seconda vittoria su due partite tutt'altro che semplici per aprire la competizione. Vince fuori casa anche il Ferencvaros, con il gol-vittoria del solito Varga nello 0-1 finale. Vittoria anche per la Dinamo Zagabria sul campo neutro di Backa Topola contro il Maccabi Tel Aviv.

Soffre ma porta a casa il successo il Porto di Farioli in casa contro la Stella Rossa. I portoghesi si impongono per 2-1 contro i serbi, con la rete del classe 2007 Rodrigo Mora a chiudere i conti nel finale. Due prime volte invece valgono il 2-0 per il Lione contro il Red Bull Salisburgo. Le prime reti di Satriano e Kluivert con la maglia dell'OL valgono il primo successo casalingo di Paulo Fonseca in questa Europa League, dopo un rigore fallito nei primissimi minuti di gara.

A concludere questa seconda giornata di Europa league, successo a sorpresa del Basilea in casa contro lo Stoccarda. Ajeti comincia la gara con un gol, mentre Broschinski la chiude, nel mezzo i tedeschi falliscono un penalty con Demirovic, il cui destro è respinto in maniera eccellente da Hitz. Tre punti anche per il Celta Vigo: grande rimonta dei galiziani per battere il PAOK Salonicco 3-1. Infine lo Sturm Graz resiste all'assalto finale dei Rangers di Glasgow, portando a casa i tre punti con il 2-1 finale.

Risultati Europa League giornata 2

Bologna-Friburgo 1-1: 29' Orsolini (B), 57' rig. Adamu (F).

Brann-Utrecht 1-0: 41' Magnusson.

Celtic-Sporting Braga 0-2: 21' Horta, 85' Martinez.

FCSB-Young Boys 0-2: 11' e 36' Monteiro.

Fenerbahçe-Nizza 2-1: 3' e 25' Akturkoglu (F), 37' rig. Kevin (N).

Ludogorets-Real Betis 0-2: 31' Lo Celso, 53' aut. Son.

Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2: 55' Swiderski (P), 75' e 82' Smit (G).

Roma-Lille 0-1: 6' Haraldsson.

Viktoria Plzen-Malmo 3-0: 34' Vydra, 44' Durosinmi, 53' Spacil.

Basilea-Stoccarda 2-0: 3' Ajeti, 84' Broschinski.

Celta Vigo-PAOK Salonicco 3-1: 37' Giakoumakis (P), 45+3' Aspas (C), 53' Iglesias (C), 71' Swedberg (C).

Feyenoord-Aston Villa 0-2: 61' Buendia. 79' McGinn.

Genk-Ferencvaros 0-1: 45' Varga.

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3: 14' Abu Farhi (M), 16' Lisica (D), 19' e 72' Ljubicic (D).

Nottingham Forest-Midtjylland 2-3: 18' Diao (M), 22' Ndoye (N), 24' Sorensen (M), 88' Byskov (M), 90+3' rig. Wood (N).

Olympique Lione-Red Bull Salisburgo 2-0: 11' Satriano, 57' Kluivert.

Porto-Stella Rossa 2-1: 9' rig. William Gomes (P), 33' Kostov (S), 89' Mora (P).

Sturm Graz-Rangers 2-1: 7' Horvat (S), 35' Kiteishvili (S), 49' Gassama (R)

Classifica Europa League giornata 2

Dinamo Zagabria 6, Midtjylland 6, Aston Villa 6, Sporting Braga 6, Ol. Lione 6, Porto 6, Viktoria Plzen 4, Real Betis 4, Friburgo 4, Ferencvaros 4, Panathinaikos 3, Celta Vigo 3, Basilea 3, Roma 3, G.A. Eagles 3, Brann 3, Genk 3, Young Boys 3, Fenerbahçe 3, Ludogorets 3, Sturm Graz 3, Stoccarda 3, FCSB 3, Nottingham Forest 1, Stella Rossa 1, Bologna 1, PAOK Salonicco 1, Celtic 1, Maccabi Tel Aviv 1, Nizza 0, Rangers 0, Utrecht 0, RB Salisburgo 0, Feyenoord 0, Malmo 0.