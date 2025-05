Finale Europa League, Manchester United-Tottenham: le ultimissime sulle formazioni e dove vedere la partita

Bilbao, 21 maggio 2025 – L'Europa League per salvare una stagione. Manchester United e Tottenham, le grandi delusioni di questa edizione di Premier League, hanno un'ultima, grande occasione per dare un senso alla loro annata, aggiudicandosi il secondo trofeo per importanza in campo internazionale e centrando la qualificazione alla prossima Champions League. Questa sera, Red Devils e Spurs si sfideranno sul terreno di gioco dello stadio San Mamés di Bilbao. Sarà il loro quarto scontro diretto in stagione, con la formazione allenata da Ange Postecoglou a imporsi in tutte e tre le partite disputate finora. Nelle due gare di campionato, il Tottenham ha festeggiato il successo sia all'Old Trafford (0-3) che al New White Hart Lane (1-0), dove si è imposto anche in Coppa di Lega (4-3). Per la società londinese c'è in ballo l'opportunità di alzare un trofeo europeo a distanza di 41 anni dall'ultima volta, quando si aggiudicò la Coppa Uefa.

Le curiosità

Quella di Bilbao sarà la sesta finale di una grande competizione inglese ad essere giocata da due formazioni inglesi, nonché la quarta di Europa League fra due squadre della stessa nazione. Dovesse vincere il Manchester United, allora diventerebbe la quarta compagine nella storia a conquistare il trofeo senza perdere nemmeno una partita durante la manifestazione (il bilancio è di nove vittorie e cinque pareggi), I Red Devils sono la seconda società inglese, dopo il Liverpool, ad aver raggiunto il maggior numero di finali di una grande competizione europea con un bottino nove. Nelle ultime quattro occasioni però lo United ha trionfato solo una volta.

Il percorso delle due squadre

Il cammino di Manchester United e Tottenham è stato tanto disastroso in Premier League (a una giornata dal termine, i Red Devils sono sedicesimi con 39 punti, mentre gli Spurs addirittura diciassettesimi a quota 38) quanto esaltante in Europa League. La squadra di Ruben Amorim, che ha preso il posto dell'esonerato Erik ten Hag a stagione in corso, ha concluso la prima fase al terzo posto con 18 punti, uno in meno rispetto alla Lazio e all'Athletic Bilbao. Successivamente, la compagine di Manchester ha superato negli ottavi di finale la Real Sociedad (1-1 all'andata e 4-1 al ritorno), nei quarti il Lione (ko solo nel secondo tempo supplementare a Old Trafford, con un risultato complessivo di 7-6) e in semifinale l'Athletic Bilbao (doppia affermazione per 0-3 e 4-1), carnefice della Roma. Il Tottenham invece ha terminato la prima fase in quarta posizione con 17 punti. Negli ottavi, gli Spurs hanno eliminato l'Az Alkmaar (risultato complessivo di 3-2), mentre nei quarti è toccato all'Eintracht Francoforte fare loro strada. Infine, in semifinale Son e compagni hanno avuto ragione del Bodo Glimt, che in precedenza aveva messo fine all'avventura in Europa League della Lazio.

Le probabili formazioni

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Postecoglou. Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Diallo, Ugarte, Casemiro, Mazraoui; Fernandes, Mount; Hojlund. All. Amorim.

La designazione arbitrale

Ci sarà anche un pezzo d'Italia nella finale di Europa League. Già, perché l'arbitro Maurizio Mariani e l'assistente Daniele Bindoni sono stati scelti per svolgere rispettivamente le funzioni di IV ufficiale di gara e di assistente di riserva. A dirigere l'incontro sarà il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Robert Kempter e Christian Dietz. Al Var Bastian Dankert, Avar Benjamin Brand e Var Support Carlos Del Cerro Grande.

Orario e dove vedere la finale

L'atto conclusivo di Europa League tra Manchester United e Tottenham va in scena oggi, mercoledì 21 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 21. Il match verrà trasmesso in chiaro su TV8 e pure su Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La sfida sarà visibile anche in streaming su Now e Sky Go.

Le parole di Amorim

"Questa stagione è stata davvero difficile per tutti: i risultati e il cambio di staff si sono fatti sentire nel nostro club. Stiamo affrontando la situazione e cambiando il nostro modo di giocare. Quando prepariamo una partita di Europa League, l'ambiente è un po' diverso; si percepisce ancora più emozione. Nulla cambierà la nostra stagione, ma vincere un titolo europeo può aiutarci a costruire un futuro. Abbiamo altro da affrontare per riportare in alto questo club e [questo titolo] può contribuire e darci la forza di fare ciò che dobbiamo”.

Il commento di Postecoglu

"È difficile contestualizzare le sfide degli ultimi due anni. Dal mio punto di vista, sono entrato nel club con obiettivi piuttosto chiari. Ho cercato con tutte le mie forze di portare il club in una posizione in cui potesse competere per qualche trofeo e, allo stesso tempo, di ringiovanire la squadra e cambiare stile di gioco. È stata un'avventura con molti ostacoli. Con una partita così importante come questa, ho la possibilità di portare a termine almeno il compito principale che mi è stato assegnato, ovvero vincere qualcosa".