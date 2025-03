Lazio-Viktoria Plzen: all'Olimpico per volare ai quarti, formazioni e orari tv

Roma 12 marzo 2025 - La certezza di una partita senza domani: il futuro europeo passa dall'Olimpico ed è tutto nelle mani dei capitolini. La Lazio a distanza di sette giorni torna in campo in Europa e davanti ai propri tifosi avrà la chance di strappare il pass per i quarti di finale. Il Viktoria Plzen all'andata ha mostrato tutta la propria forza, mettendo a più riprese in difficoltà i biancocelesti, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Nella giornata di domani, giovedì 13 marzo 2025, i laziali ospiteranno i cechi nella sfida di ritorno di questi ottavi di finale di Europa League, calcio d'inizio alle ore 18:45.

Nonostante tutte le difficoltà della partita singola, la Lazio è sopravvissuta al match di andata. A Pilsen i capitolini si sono imposti per 1-2 al termine di una sfida lunghissima, dove questo risultato è maturato solo con la gara ampiamente nel recupero. Al vantaggio iniziale di Romagnoli, i biancocelesti si sono visti raggiunti, con tanti meriti da parte dei rossoblù della Repubblica Ceca, poi tradotti in rete da Durosinmi. Un finale incerto, che i ragazzi di Baroni hanno dovuto gestire prima in dieci, poi addirittura in nove uomini, viste le espulsioni prima di Rovella, poi di Gigot, entrambi rossi diretti per interventi pericolosi. Sembrava un pareggio prezioso quello in maturazione alla Doosan Arena, invece sull'ultimo assalto la grinta di Guendouzi, unita alla qualità di Isaksen, hanno realizzato un gol insperato al 97'. Una rete pesantissima per il doppio confronto perché vale il vantaggio in questa sfida di ritorno per la Lazio, dando così un margine piccolo, ma altrettanto importante per la squadra di casa.

La Lazio deve però fare tesoro dell'esperienza della prima sfida. La sfida di Pilsen ha lasciato senza dubbio spunti, dimostrando come non si possa sottovalutare nessuno di questi incroci in Europa League al momento. C'è l'attenuante delle condizioni del manto erboso della Doosan Arena, un campo in pessimo stato che non ha agevolato la superiore qualità di palleggio laziale, ma non per questo abbastanza da giustificare tutta la sofferenza patita in Repubblica Ceca. Le qualità per gli ospiti non mancano, Pavel Sulc ha dimostrato di essere un giocatore di livello altissimo, capace di elevare tutti i compagni. A questo si aggiunge l'espertissima guida in panchina di Miroslav Koubek: un tecnico votato all'aggressività e al gioco intenso nei duelli individuali. Questo ha messo sotto grande stress e difficoltà i biancocelesti, costringendoli a coprirsi molto negli ultimi metri per alcuni tratti della gara. Sarà dunque necessario non commettere le stesse leggerezze dell'andata per indirizzare la gara fin da subito e poter gestire ritmo ed energie per tutta la durata dell'incontro.

La designazione arbitrale del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League ha assegnato la direzione della gara dell'Olimpito tra Lazio e Viktoria Plzen all'olandese Danny Makkelie. Il direttore di gara nato nelle Antille sarà coadiuvato dagli assistenti suoi connazionali Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED). Provengono dai Paesi Bassi anche il quarto uomo Marc Nagtegaal (NED) e i due ufficiali addetti al Var Rob Dieperink (NED) ed Erwin Blank (NED). Sarà il primo incrocio per Makkelie con biancocelesti, mentre si tratterà del terzo con i cechi: due successi su due nei precedenti per il Viktoria Plzen, entrambi arrivati in Champions League tra preliminari e fase a gironi. Per l'arbitro classe 1983 si tratterà della direzionenumero 30 della sua stagione. La prima in Europa League, ma la numero 7 in campo Uefa, tra Champions e Nations League, a cui ne aggiunge 20 di Eredivisie, 1 di Coppa dei Paesi Bassi e 2 nei paesi Arabi.

Probabili formazioni

Baroni recupera Castellanos, ma difficilmente lo schiererà tra i titolari, sia per prevenzione, sia perché l'argentino con ogni probabilità non avrà i 90 minuti nelle gambe. In attacco allora pronto Noslin come prima punta, supportato in trequarti campo dall'eroe dell'andata Isaksen, insieme a Dia e Zaccagni. A centrocampo al fianco di Guendouzi ci sarà Vecino, vista l'assenza per squalifica di Rovella, mentre Dele-Bashiru potrebbe fare un recupero in extremis per essere in panchina. Dietro non c'è Gigot, al suo posto torna titolare Gila al centro con Romagnoli, mentre Lazzari e Marusic completeranno la linea a quattro davanti a Mandas.

Dovrebbe confermare quasi in toto la formazione dell'andata Koubek, nella speranza possa replicarsi il copione della Doosan Arena. In porta allora Jedlicka, protetto dalla line a atre composta da Markovic al centro e da Dweh e Jemelka al suo fianco. In mediana Cerv e Kalvach a dettare i tempi, mentre Jemelka e Cadu dovranno dare energia sulle fasce. Spazio al talento di Sulc in coppia con l'esperienza di Vydra in trequarti, alle spalle di Durosinmi, autore della rete ceca nel match dell'andata.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Marco Baroni.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. All. Miroslav Koubek.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Viktoria Plzen dello stadio Olimpico, valevole per la partita di ritorno degli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 13 marzo 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport canale 253. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata ad Antonio Nucera e Luca Marchegiani.