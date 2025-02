Europa League in tv: guida completa al primo turno dei playoff. Partite, orari e dove vederle

Roma, 12 febbraio 2025 – Dopo sole due settimane ritorna l'Europa League, con il primo turno della fase playoff. Domani saranno impegnate 16 squadre: alle 18:45 andranno in scena Union SG – Ajax, Midtjylland – Real Sociedad, Ferencvaros – Viktoria Plzen e Fenerbache – Anderlecht, mentre alle 21 sarà la volta di Paok – FCSB, AZ – Galatasaray, Twente - Bodø/Glimt e Porto – Roma. I giallorossi, quindi, cercheranno il colpo grosso all'Estadio do Dragao contro una squadra tutt'altro che banale, che può essere una vera e propria mina vagante della competizione.

La Roma per partire col piede giusto

Dopo aver terminato la fase campionato con la buona vittoria per 2-0 ai danni dell'Eintracht Francoforte davanti al pubblico di casa e aver chiuso al quindicesimo posto nel maxi-tabellone, Ranieri e i suoi non vogliono assolutamente abbandonare la competizione già nella fase playoff, e cercheranno di indirizzare il doppio confronto verso di loro già dalla sfida di domani, che andrà in scena lontano dall'Italia. Il primo atto della fase playoff, infatti, si svolgerà in Portogallo, con la squadra di Anselmi che cercherà di sfruttare al massimo il fattore casa per alleggerire il match di ritorno, che si svolgerà giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Dopo un inizio difficile, i portoghesi sono riusciti a centrare la qualificazione ai playoff, collezionando due vittorie nelle ultime tre gare e piazzandosi al diciottesimo posto, con un punto in meno della Roma. In campionato, Anselmi e i suoi sono al terzo posto in classifica a quota 43, a pari punti con il Braga e con quattro lunghezze in meno del Benfica in seconda posizione. Sono reduci dal pareggio per 1-1 con lo Sporting Lisbona capolista, il terzo pari di fila. I giallorossi, invece, arrivano dalla vittoria per 1-0 contro il Venezia e dal pareggio in casa contro il Napoli capolista: dall'arrivo di Ranieri i giallorossi sono decisamente saliti di rendimento, e domani ci sarà una sfida importantissima per il resto della stagione della Roma.

Probabili formazioni

Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. All. Anselmi.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Dove vedere Porto – Roma in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 13 febbraio, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (252) ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Le altre partite

Giovedì 13 febbraio 2025 ore 18:45

Union SG – Ajax (Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW)

Midtjylland – Real Sociedad (Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW)

Ferencvaros – Viktoria Plzen (Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e NOW)

Fenerbache – Anderlecht (Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW)

Giovedì 13 febbraio ore 21

Paok – FCSB (Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW)

AZ – Galatasaray (Sky Sport calcio e in streaming su Sky Go e NOW)

Twente – Bodø/Glimt (Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW)