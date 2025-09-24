Nizza-Roma 1-2: i difensori firmano il successo giallorosso nel debutto in Europa League

Nizza (Francia), 24 settembre 2025 – Due difensori per regalare alla Roma il primo succeso europeo. A Nizza finisce 1-2 in favore dei giallorossi con le reti di Mancini e N'Dicka a mandare ko la formazione nizzarda. I padroni di casa hanno il merito di restare con la testa in partita e di approfittare dell'errore di Pisilli, che appena entrato regala un penalty, poi trasformato da Moffi. Il finale è di sofferenza, ma non basta a negare i tre punti ai capitolini nel loro debutto in Europa League.

Primo tempo

Qualche sorpresa nell'undici titolare di entrambe le squadre rispetto alle previsioni della vigilia. Haise conferma Diouf tra i pali, ma tra i tre titolari della difesa c'è Dante a sinistra con Mendy e Bah. Bard è spostato sulla corsia di sinistra, con Louchet sul lato opposto a supportare Vanhoutte e Boudaoui. In avanti Sanson affianca Boga alle spalle di Carlos. Nella Roma invece confermata la retroguardia del derby con Çelik, Mancini e N'Dicka davanti a Svilar. In mediana riposo per Cristante, al suo posto c'è El Aynaoui con Koné, mentre in fascia ci sono Rensch a destra e Tsimikas a sinistra. Davanti Soulé ed El Shaarawy sostengono l'unica punta Dovbyk, prima da titolare per il centravanti ucraino con Gasperini in panchina.

Palleggio verticale e riaggressione nella metà campo avversaria, il Nizza nei primi minuti mette in grande difficoltà la Roma. Il tifo rumorosissimo dell'Allianz Riviera accompagna ogni pressione dei giocatori di casa e i giallorossi faticano a prendere le misure nel primo quarto d'ora. Per fortuna dei ragazzi di Gasperini la solidità che fin qui ha contraddistinto la squadra giallorossa si conferma anche in Costa Azzurra. L'unica vera occasione pericolosa nel primo quarto d'ora arriva con un tentativo dal limite dell'area di Mendy sul disimpegno sbagliato di Rensch, ma il tentativo si perde alto sopra la traversa.

La Roma prova a emergere con la qualità dei propri interpreti, i quali riescono poco alla volta a prendere possesso del pallone e guadagnando metri di campo. Alcune incursioni dalla sinistra mettono apprensione ai padroni di casa, ma i cross di Tsimikas peccano un po' di precisione. Koné al 23' cerca la soluzione da fuori area, ma calcia alto sopra la traversa. La difesa nizzarda va in apprensione, ma si salva anche sui tentativi prima di Dovbyk, poi di Soulé. I rossoneri sono tutto fuorché alle corde però: i padroni di casa sanno reagire e al 27' Sanson incassa il fallo che vale l'ammonizione per Manu Koné.

La fase centrale di primo tempo scorre senza particolari emozioni, ma al 38' arriva la fiammata romanista per provare a sbloccare la gara. Bellissima discesa di Mancini in area, il quale però sceglie il cross invece del tiro da dentro l'area piccola a cercare Dovbyk. L'ucraino non ci arriva per pochissimo, ma l'azione resta viva e sul cross di Tsimikas lo stesso centrale italiano di testa infila Diouf. Sarebbe il vantaggio romanista, ma la rete è giustamente annullata per l'offside di Mancini al momento del cross.

Nei minuti conclusivi poche occasioni da gol, con Svilar a dover intervenire solo in un'occasione sul tiro deviato da Boudaoui. In compenso però arrivano altri due cartellini gialli per i giallorossi all'indirizzo di El Aynaoui e N'Dicka, concludendo così la prima frazione con ben tre giocatori sul taccuino dei cattivi dell'arbitro. Nonostante questo però il risultato alla fine della prima frazione resta quello iniziale di 0-0.

Secondo tempo

Un cambio all'intervallo per la Roma: entra Lorenzo Pellegrini, autore del gol vittoria nel derby, mentre non esce dagli spogliatoi El Shaarawy. Primi minuti di altissima intensità e spaccano l'equilibrio maturato nella prima frazione di incontro. Prima ci prova il Nizza, con N'Dicka a doversi immolare sul destro di Boudaoui per evitare problemi a Svilar. La svolta però è dietro l'angolo e il gol che sblocca l'incontro lo segna proprio la Roma. Al 50' Pellegrini flirta con il vantaggio, ma il suo colpo di testa resta debole e centrale. Trova un esito decisamente differente la capocciata di N'Dicka due minuti più tardi. Sugli sviluppi di corner calciato proprio dal centrocampista numero 7, il difensore ivoriano attacca il primo palo e anticipa tutti, realizzando il gol del vantaggio romanista.

La squadra capitolina però non è paga e insiste, realizzando anche il raddoppio. Bellissima azione lanciata dal recupero di Mancini, perfezionato da Koné. Tsimikas riceve sull'esterno e crossa per l'insermineto perfetto del difensore italiano, che ha seguito benissimo l'azione de con il destro in allungo realizza lo 0-2 per i giallorossi. Nizza alle corde e allora Haise si gioca un triplo cambio con gli ingressi di Clauss, Diop e Moffi a rilevare Boudaoui, Sanson e Carlos. I giallorossi però tengono il piede sull'acceleratore e al 64' è Soulé a impensierire Diouf con il suo mancino: blocca in due tempi il portiere nizzardo.

La Roma prova a entrare in gestione gara dopo la sfuriata di inizio secondo tempo. Gasperini opta a propria volta per un triplo cambio, inserendo Ferguson, Cristante e Pisilli, lasciano il campo Dovbyk, Koné e Soulé. Proprio il nuovo entrato Pisilli però si addormenta in chiusura su Mendy su un pallone che stava uscendo dal campo. Il centrocampista classe 2004 della Roma si fa anticipare e commette fallo ai danni dell'avversario nella propria area di rigore, risultato è il calcio di rigore per il Nizza. Dal dischetto si presenta Moffi, il cui mancino è potente a incrociare, Svilar intuisce ma non può nulla: è 1-2 all'Allianz Riviera quando manca poco meno di un quarto d'ora alla fine della gara.

Finale complicato per la Roma, con il forcing dei padroni di casa a cercare il pareggio. Nei giallorossi viene ammonito anche Tsimikas prima degli ultimi cambi della gara: nel Nizza arriva il momento di Abdi e Cho a rilevare Boga e Bard; nella Roma invece c'è Hermoso per Rensch. Proprio lo spagnolo viene subito ammonito pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, ma è un giallo necessario per fermare una ripatenza avversaria. Nei quattro minuti di recupero i capitolini soffrono, ma riescono a mantenere il vantaggio e conquistare i primi tre punti della loro fase a campionato. Cuadra Fernandez fischia tre volte e sancisce così il successo romanista all'Allianz Riviera, Nizza battuto per 1-2 con le reti dei difensori N'Dicka e Mancini a regalare a Gasperini i primi tre punti europei della sua esperienza fiallorossa.