Nizza-Roma: i giallorossi debuttano in Europa League in Costa Azzurra, formazioni e tv

Nizza (Francia) 23 settembre 2025 – Settimana scorsa la Uefa ha levato il sipario sulla prima giornata di Champions League, mettendo in luce le stelle più brillanti del Vecchio Continente. Il calcio europeo però è molto più della sola Coppa dei Campioni. Tante squadre sgomitano per un posto in cima all'Olimpo del calcio continentale e uno dei tanti trampolini disponibili è senza dubbio quello dell'Europa League. E questa settimana di calcio internazionale è dedicato proprio a questa competizione, la quale comincerà nella giornata di domani e si articolerà su due giorni, comprendendo anche il giovedì sera, orario classico della competizione.

Tra le formazioni senza dubbio favorite ai nastri di partenza c'è la Roma, la quale comincerà il suo percorso proprio nella serata di domani, mercoledì 24 settembre 2025. I giallorossi infatti saranno protagonisti all'Allianz Riviera di Nizza contro la squadra rossonera della Costa Azzurra. Alle ore 21 il calcio d'inizio di questa prima sfida del percorso europeo dei ragazzi di Gasperini. Per i giallorossi si tratterà della quarta stagione consecutiva in questa competizione, questa volta con un allenatore già capace di vincerlo questo trofeo, quando due anni fa portò in trionfo l'Atalanta.

Aspettative altissime per la formazione giallorossa, capace di arrivare in finale nella stagione 22-23, quando venne sconfitta dal Siviglia ai rigori tra le polemiche per l'arbitraggio pessimo dell'inglese Taylor. La squadra di quest'anno può vantare tantissimo talento: rotazioni ampie e giocatori di alta qualità. Il successo nel derby ha confermato l'ottimo avvio della squadra, anche senza la sua stella Paulo Dybala. Fin qui il cinismo è stato il tratto migliore di una squadra agonisticamente molto aggressiva, ma non sempre irresistibile per tutti i 90 minuti. Per il debutto europeo ci si aspettano ampie rotazioni per la rosa, concedendo spazio anche a chi fin qui ha calcato meno il campo. Un'occasione per inserirsi al meglio in gruppo e cominciare insieme una scalata per una stagione lunghissima dove c'è l'ambizione in casa romanista di tornare in Champions League.

L'avversario della Roma: il Nizza

Il debutto non sarà però dei più semplici per la Roma. In generale il calendario non è stato clemente con i giallorossi, dove tra le otto partite sorteggiate, ce ne sono quattro contro potenziali protagoniste della stagione di Europa League. Il Nizza è senza dubbio una di queste. Sia chiaro: la squadra della Costa Azzurra non è senza dubbio la formazione più forte della competizione, ma senza dubbio è una squadra ricca di qualità. Lo scorso anno a sorpresa i nizzardi hanno conquistato il quarto posto in Ligue 1, giocandosi così ad agosto una chance per entrare in Champions, questa negata dal successo del Benfica nel preliminare (due vittorie per 2-0 in favore dei portoghesi).

In estate i francesi hanno perso quattro dei loro pezzi pregiati, cedendo Todibo, Guessand, Bulka e Bouanani, per una cifra complessiva intorno ai 100 milioni di euro. Per rimpiazzarli sono arrivati il portiere Diouf (Stade Reims), il centrale Bah (in prestito dal Manchester City), l'attaccante centrale Carlos (Basilea) e l'esterno Jansson (Rapid Vienna). Cambi strutturali importanti che non hanno facilitato l'avvio di stagione dei rossoneri. Nelle prime cinque uscite di campionato hanno infatti contato tre ko e due vittorie, nonostante un calendario nel complesso abbordabile. Non per questo però la squadra va sottovalutata. I nuovi acquisti citati in precedenza sono tutti giocatori di qualità dalla grande prospettiva. A loro si aggiungono Boga, l'ex Atalanta proprio con Gasperini, e Sassuolo, il centrocampista Boudaoui e difensori di spessore come l'espertissimo Dante, o il terzino Bard.

A tutto questo va aggiunto un campo caldissimo, com'è l'Allianz Riviera. Stadio costruito in uno stile analogo a quello dello Stadium juventino o dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Inaugurato nel 2013, conta circa 36mila posti a sedere e nel 2024 ha ospitato anche partite dell'Olimpiade parigina. Il tifo nizzardo è riconosciuto tra i più accesi della Francia e nel recente passato non sono mancati gli scontri tra tifosi, soprattutto in occasione delle sfide contro il Marsiglia, uno dei rivali storici della squadra rossonera.

L'arbitro della gara

Per la gara tra Nizza e Roma, valevole per la prima giornata di Europa League, la Uefa ha designato una squadra arbitrale tutta spagnola. Il direttore di gara sarà Guillermo Cuadra Fernandez, coadiuvato dagli assistenti José Naranjo e Ivan Masso Granado. Il quarto uomo sarà Mateo Busquets Ferrer, mentre in sala Var seguiranno il match Carlos del Cerro Grande (VAR) e Cesar Soto Grado (AVAR). Per il fischietto madrileno si tratterà della direzione numero 5 in stagione, la prima di Europa League, dopo aver diretto 2 partite di Liga e 2 dei preliminari di Conference League. Nessun precedente con nessuno dei due club per il direttore di gara, il quale conta un solo incrocio con formazioni italiane, precisamente il ko per 3-0 della Fiorentina nella Conference League 2022-23 contro l'Istanbul Basaksehir.

Probabili formazioni

Qualche dubbio in casa transalpina circa la formazione da mettere di fronte ai giallorossi. Tante assenze in difesa, con la retroguardia che dovrebbe vedere Peprah, Bah e Bard comporre il terzetto davanti a Diouf, occhio però a possibili chance per il giovane portiere polacco Zelazowski e al veterano Dante, che potrebbero giocarsi un posto da titolare. A centrocampo Boudaoui e Vanhoutte comporranno la mediana, mentre sugli esterni correranno Clauss e Gouveia. In avanti Moffi dovrebbe essere la scelta per il ruolo di titolare, supportato da Boga e Diop.

Possibile spazio per il turnover in casa giallorossa, anche se le ultime da Trigoria danno per favoriti i protagonisti già visti nel derby salvo qualche eccezione. In difesa davanti a Svilar si ricomporrà il terzetto con Çelik, Mancini e N'Dicka, ma possibile chance per Ghilardi se non dall'inizio a gara in corso. In mediana dovrebbe essere confermato il duo Cristante e Koné, con Wesley pronto a riprendersi la fascia a destra; confermato invece Angeliño a sinistra. In avanti Soulé ed El Shaarawy dovrebbero essere i due trequartisti alle spalle di Ferguson, con Pellegrini, match-winner nel derby, fuori dall'undici iniziale.

Nizza (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Franck Haise.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Nizza e Roma dell'Allianz Riviera, valevole per la prima giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di mercoledì 24 settembre 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 251. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.