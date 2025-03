Roma-Athletic Club: si ripete la sfida della prima giornata, formazioni e orari tv

Roma 5 marzo 2025 - Qualche mese fa questa sfida era l'episodio di apertura della competizione, questa volta non si può più sbagliare. Se si vuole continuare a inseguire la coppa, a considerare l'Europa League un trofeo ottenibile, la Roma deve sopravvivere all'Athletic Club di Bilbao, i giallorossi devono superare i fenomeni baschi. Da una parte una delle squadre più in forma in Europa nei capitolini, dall'altra una delle favoritissime al successo finale: seconda nella fase a campionato e squadra potenzialmente ospitante della finale. Questo e tanto altro è la sfida di domani, giovedì 6 marzo 2025, tra le due compagini sopra citate, il match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il primo episodio di questa doppia sfida, in programma per lo stadio Olimpico con calcio d'inizio alle 21.

Nella prima giornata di Europa League il destino decise che questa gara avrebbe levato il sipario sulla stagione europea di Roma e Athletic Club, uno scontro diretto in programma all'Olimpico da cui Ranieri può senza dubbio prendere spunto per il match di domani. La Roma è cambiata tanto da allora: in panchina sedeva Juric e lo stato di forma era tutto fuorché invidiabile. Una costante però è rimasta: i giallorossi sono sempre stati difficilissimi da battere all'Olimpico e nonostante tutto, anche all'andata questo teorema venne confermato. I capitolini all'epoca si fermarono sull'1-1 contro i baschi, con il vantaggio di Dovbyk, raggiunto dal colpo di testa di Paredes negli ultimi cinque minuti di incontro. Allora questa squadra mancava di fiducia e solidità, qualità che invece ha acquisito con la guida di Claudio Ranieri, come testimonia l'eliminazione del Porto negli spareggi e il ritmo da primato in classifica fin qui tenuto nel girone di ritorno in Serie A. Ora arriva un test ancor più probante, come sarà questo doppio confronti con i baschi, l'impresa non è impossibile, ma servirà la miglior Roma possibile per riuscire nell'impresa.

Il guanto di sfida però da casa Bilbao è già stato lanciato. Le schermaglie non sono mancate e se in casa giallorossa Angeliño non ha voluto scoprirsi in conferenza stampa, parlando di una testa completamente focalizzata alla partita. Nico Williams per l'Atheltic Bilbao invece non ha avuto mezzi termini, parlando di una Roma forte, ma anche di come saranno proprio i biancorossi a passare il turno. Proclami forti da parte di un giocatore però abituato a vincere. Lui insieme al fratello Iñaki sono alcune delle ragioni dietro il ritorno al successo del club basco in patria, con la Copa del Rey della scorsa estate contro il Mallorca in finale. Non solo questo, lo stesso Nico è stato una delle pedine fondamentali della Spagna di De La Fuente, vincente a Euro 2024. L'idea in casa Athletic è quella di fare strada in questa Europa League per celebrare il primo successo continentale in un torneo la cui finale si giocherà proprio a San Mames, lo stadio di casa dei "Zurigorriak". Passare però dalle parole ai fatti è tutt'altro compito e vincere all'Olimpico non sarà un'impresa semplice, per questo Valverde non può concedere distrazioni ai suoi giocatori.

La designazione della Uefa per la partita di andata di questo ottavo di finale tra Roma e Athletic Club di Bilbao ha deciso che sarà lo svizzero a dirigere la gara Sandro Schärer. Il fischietto elvetico sarà coadiuvato dagli assistenti, suoi connazionali, Stéphane De Almeida e Jonas Erni, con il quarto ufficiale anch'egli proveniente dalla Svizzera, ovvero Lionel Tschudi. Anche in sala Var ci sarà uno svizzero, ovvero Fedayi San assistito però da un tedesco, ovvero Bastian Dankert. Fischietto classe 88, nato a Schubelbach, per Schärer si tratterà della direzione numero 22 della propria stagione. Un'annata dove ha preso parte a tantissime competizioni: per lui 8 direzioni in Super League elvetica, altre 8 tra Uefa Champions, Europa e Nations League, oltre ad aver diretto la Supercoppa Uefa tra Atalanta e Real Madrid. A queste partite ne aggiunge una di Coppa Svizzera, 1 di Serie B svizzera e anche due nei Paesi arabi tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi.

Tre incroci per lui con squadre italiane in questa stagione, con due sconfitte a livello di club, ma anche l'1-3 della Nazionale azzurra contro la Francia. Nello specifico invece un solo precedente con i giallorossi per il direttore di gara, per altro molto curioso in termini di destino: era l'Europa League 22-23, erano ancora gli ottavi di finale e gli avversari erano ancora baschi, ovvero la Real Sociedad, allora vinsero i capitolini 2-0. Debutto assoluto invece per Schärer contro l'Atheltic Club di Bilbao.

Probabili formazioni

Tutti recuperati in casa giallorossa, con Çelik al momento favorito su Hummels per essere uno dei tre in difesa, con Mancini e N'Dicka a completare il reparto davanti a Svilar. Cristante rileva lo squalificato Paredes in una mediana a tre con Koné e Pisilli. Saelemaekers esterno a destra e Angeliño a sinistra, mentre El Shaarawy e Pellegrini potranno essere armi a gara in corso. In attacco la coppia offensiva sarà composta con ogni probabilità da Dybala e Dovbyk, ucraino in vantaggio su Shomurodov, vista la cautela utilizzata contro il Como per permettergli di recuperare la migliore condizione fisica.

Athletic Bilbao guidato in attacco dai fratelli Williams: Iñaki a destra, Nico a sinistra a fianco di Berenguer a comporre la trequarti. Difficile vedere Sancet titolare, in attacco ci sarà Guruzeta a guidare i biancorossi. Tra i pali, la certezza è Unai Simon, rientrato dopo i problemi fisici di inizio anno, con Gorosabel, Vivian, Yeray e Yuri a comporre la linea arretrata. A dettare il tempo in meidana ci saranno Ruiz de Galarreta e Jauregizar.

Roma (3-5-2): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta. All. Ernesto Valverde.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Atheltic Club di Bilbao dello stadio Olimpico, valevole per la sfida di andata degli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 6 marzo 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Aldo Serena.