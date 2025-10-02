Roma-Lille 0-1: Ozer salva un rigore per tre volte, Haraldsson firma il successo francese

Roma 2 ottobre 2025 - Alla Roma non basta un rigore, battuto ben tre volte, per superare Ozer, mentre Haraldsson è bravissimo a scartare il regalo della retroguardia capitolina. All'Olimpico festeggia il Lille, giallorossi ko per 0-1 e prima sconfitta stagionale in Europa per la squadra di Gasperini. Dal dischetto nella ripresa la chance per il pareggio, ma prima Dovbyk due volte si fa neutralizzare il penalty da Ozer, a causa di una ripetizione per infrazione del portiere turco. Dopo una seconda infrazione dell'estremo difensore dei transalpini, dal dischetto calcia Soulé, ma anche l'argentino sbatte contro i guantoni dell'estremo difensore avversario.

Primo tempo

Qualche variazione rispetto alle idee della vigilia per l'undici scelto da Gian Piero Gasperini in questa seconda giornata di Europa League. Tra i pali confermato vilar, con N'Dicka al centro, supportato da Çelik ed Hermoso rispettivamente a destra e sinistra. Wesley è sulla corsia di destra, confermato Tsimikas a sinistra dopo l'ottima prestazione contro il Nizza. El Aynaoui e Cristante i due mediani, mentre in trequarti agiscono Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson. Qualche differenza rispetto all'undici inizialmente ipotizzato anche nel Lille. Davanti a Ozer, Mandi e Mbemba sono i due centrali, mentre in fascia agiscono Meunier e Verdonk. In mediana Bentaleb e Bouaddi dettano i tempi, con Correia e Sahraoui ad attaccare sui due esterni. In avanti Haraldsson accompagna l'ex milanista Giroud.

Nei primi minuti la Roma sembra provare a imporre la propria superiore qualità. Il palleggio giallorosso è costante ma non trova sbocchi nella metà campo offensiva. I francesi invece fanno affidamento sulla pressione alta per trovare la via del gol e dopo appena 6' la trovano. Brutta palla persa da Tsimikas nei suoi ultimi venti metri, recuperata da Meunier. Il terzino serve Correia, il quale è bravissimo a mettere in moto Haraldsson. L'islandese si ritrova solo davanti a Svilar e con un destro potente, supera il portiere mettendo la sfera sotto la traversa. Lille avanti all'Olimpico per 0-1 dopo meno di dieci minuti.

La Roma prova a reagire e spinge in avanti. El Aynaoui lotta in mediana e subisce il fallo duro da parte di Verdonk, per il terzino ospite è cartellino giallo. Un paio di scorribande degli attaccanti giallorossi mettono in difficoltà la retroguardia dei transalpini, ma il mancino di Soulé trova solo le stelle, mentre il destro di Ferguson è murato. I giallorossi però sono in crescita e con il tiro dalla distanza provano a mettere pressione a Ozer. Prima El Aynaoui sfiora di poco il palo alla sinistra del portiere ospite, poi Pellegrini con il destro deviato a costringere il portiere turco a sporcarsi i guantoni. Quando il Lille però si fa vedere in avanti sa fare paura e al 33' il diagonale di Sahraoui con il mancino, termina di un nonnulla fuori alla sinistra di Svilar.

La squadra di casa mantiene però il piede sull'acceleratore. Il minuto è il 35 quando i giallorossi hanno una tripla gigantesca occasione per rimettere in pari il risultato. Prima Tsimikas di testa viene murato, sul pallone vagante arriva Soulé, il cui mancino è respinto in spaccata da un difensore. La palla resta però viva e l'argentino ci piò provare di nuovo, ma è respinto da Ozer, la sfera si impenna e si allunga El Aynaoui a spingerla in porta, ma sulla linea Mandi respinge in calcio d'angolo. Disperazione in casa romanista per l'occasione appena fallita.

Nel finale di prima frazione prova a uscire dal momento difficile il Lille, e riesce a contenere la pressione della Roma, per terminare avanti il primo tempo. Così dopo 45 minuti i transalpini sono avanti all'Olimpico per 0-1.

Secondo tempo

L'intervallo si apre con un cambio tra i giallorossi. Entra Rensch per Tsimikas, olandese schierato in un ruolo inedito sulla corsia a sinistra; Génésio invece conferma gli stessi undici protagonisti del primo tempo. Giallorossi in difficoltà nei primi minuti della ripresa, la pressione alta dei francesi mette in crisi la retroguardia capitolina. Giroud si ritrova protagonista di due grandi occasioni nei primi dieci minuti, ma prima trova il grande recupero di Hermoso a negargli il gol; poi Svilar con un intervento super respinge il tiro a botta sicura del bomber ex Milan.

Gasperini non è per nulla soddisfatto dell'approccio dei suoi e si gioca altre due sostituzioni. Arriva così il momento di Mancini, dentro al posto di Hermoso, e di El Shaarawy, schierato al posto di un opaco Pellegrini. Subito i cambi sembrano dare nuova energia alla squadra. Ci prova ancora Ferguson, ma il suo tentativo di testa è largo. I giallorossi insistono però, esponendosi anche al contropiede avversario. La sfida è avvincente e Bouaddi viene ammonito per aver fermato l'avanzata in ripartenza di Soulé.

Génésio prova a contenere le velleità dei giallorossi operando dei cambi. Entrano Fernandez-Pardo, André Gomes e Igamane, per Haraldson, Bentaleb e Giroud. Gasperini risponde con l'ingresso di Koné per Cristante, mentre il tecnico francese manda in campo anche Perraud per l'ammonito Verdonk. La Roma mantiene però il piede sull'acceleratore e al 77' Ferguson va vicinissimo al gol del pari, quando non riesce con il destro a spingere in porta il cross di Soulé. Il tecnico romanista prova allora a giocarsi la carta Dovbyk in avanti al posto di Ferguson.

Si entra negli ultimi dieci minuti di gara e la Roma avrebbe la chance del pari più ghiotta di tutte. Sul cross dalla destra infatti il tocco di mano di Mandi viene visto dal Var, dopo che Lambrechts non l'aveva segnalato in campo, la decisione è rigore e giallo per il difensore del Lille. Dal dischetto si presenta Dovbyk, il quale prova a incrociare con il mancino, ma il tiro esce poco angolato e Ozer para. Il Var però richiama l'arbitro per l'ingresso anticipato di un difensore in area e rigore da ripetere. Dal dischetto ancora l'ucraino, il quale calcia nello stesso modo e nuovamente si vede neutralizzato il tentativo, ma ancora Ozer è uscito dalla linea di porta e porta a una seconda ripetizione del tiro dal dischetto. Questa volta si presenta Soulé a calciare: l'argentino apre il sinistro ma ancora l'ennesimo intervento del portiere turco nega il gol ai giallorossi. Disperata la Roma per la tripice occasione fallita dal penalty.

Nei minuti di recupero entra Mukau per Sahraoui nelle file dei transalpini, mentre Koné da fuori area calcia vicinissimo al palo alla sinistra di Ozer. Lo stesso portiere turco viene ammonito per perdita di tempo, mentre Svilar è protagonista di un super intervento di Fernandez-Pardo a negare il raddoppio ospite. Nessuna occasione extra per i giallorossi, i qualidevono purtroppo contemplare la prima sconfitta europea. All'Olimpico festeggia il Lille, Roma battuta per 0-1.