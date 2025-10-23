Roma-Viktoria Plzen 1-2: Successo ceco all'Olimpico, ai giallorossi non basta Dybala

Roma 23 ottobre 2025 – Lo scorso anno l'Europa League del Viktoria Plzen si era fermata proprio a Roma, eliminata dalla Lazio agli ottavi, sette mesi dopo una sorta di rivincita c'è stata per la squadra ceca. I rossoblù di Pilsen si impongono per 1-2 sui giallorossi di Gian Piero Gasperini e volano nelle zone nobili di questa fase a campionato di Europa League. Secondo ko consecutivo in Europa per i capitolini, i quali pagano le due reti in tre minuti segnate a metà primo tempo da Adu e Souaré. Dybala la riapre su rigore nel secondo tempo, mentre viene annullato nel recupero il pareggio di Pisilli per fuorigioco.

Primo tempo

Qualche variazione rispetto alle previsioni della vigilia per Gian Piero Gasperini. Davanti a Svilar c'è Ziolkowski, nel terzetto con Mancini ed Hermoso, mentre comincia dalla panchina N'Dicka. Çelik è in mediana e corre sulla corsia di destra, Wesley gioca a sinistra, mentre in mediana c'è El Aynaoui al fianco di Koné. Soulé e Dybala lavorano in trequarti, alle spalle di Dovbyk. Martin Hysky invece conferma quasi in toto l'undici previsto per la gara. Davanti a Jedlicka il quartetto difensivo è composto da Paluska, Sweh, Hemelka e Souaré. In mediana la scelta è ricaduta sulla coppia composta da Cerv e Spacil, mentre in trequarti ci sono Memic, Ladra e Adu, alle spalle di Durosinmi.

Partita subito frizzante, merito di un Viktoria Plzen molto aggressivo nei primissimi minuti. Il primo a farsi vedere però è Dovbyk, l'ucraino realizza un ottimo break in mediana e si costruisce lo spazio per calciare dal limite dell'area, ma il suo mancino è centrale, blocca in due tempi Jedlicka. I cechi però sono aggressivi e Durosinmi al terzo di gioco si inserisce sull'errore tra Hermoso e Svilar, ma il riflesso del portiere gli sradica il pallone dai piedi, facendogli perdere il tempo per calciare in porta. La Roma però è in sofferenza e al minuto 8 è la volta di Adu di calciare in porta sul bel cross da destra a sinistra di Cerv, ma l'esterno calcia largo rispetto allo specchio della porta romanista.

La Roma sembra essere sopravvissuta al momento di difficoltà e di pressione da parte dei cechi. I giallorossi prendono metri di campo e qualche lampo di Dybala e Soulé prova ad accendere la gara per i padroni di casa. Ma nel momento forse migliore dei capitolini, arriva un terrificante uno-due di marca ceca. Prima sul lancio lungo verso la sinistra del fronte offensivo, Adu supera Ziolkowski di forza e davanti a Svilar calcia bene con il destro, evitando l'uscita bassa del portiere romanista. Tre minuti più tardi, al 23', la squadra ospite si replica, questa volta ci pensa una violenta rasoiata dai 20-25 metri di Souaré a realizzare il gol del Viktoria Plzen. Roma alle corde, nel giro di tre minuti è 0-2 all'Olimpico.

I capitolini provano a reagire dopo lo shock delle due reti subite, ma si vede una squadra poco incisiva e dalle idee poco chiare in fase di costruzione. Al 30' arriva il primo giallo della gara per Durosinmi, mentre Gapserini cerca una reazione dai suoi ragazzi con un cambio dopo appena mezz'ora di gioco. Il tecnico infatti richiama in panchina Ziolkowski, al suo posto entra El Shaarawy, schierato in trequarti, con Soulé abbassato a centrocampo e Çelik nei tre dietro. Wesley ha la prima occasione da gol dopo la sostituzione, ma il suo mancino potente sul primo palo è respinto bene da Jedlicka.

Sul finale di tempo la Roma si riversa nella metà campo degli ospiti, ma manca la qualità negli ultimi metri di campo per creare grattacapi al portiere avversario. Tutti i tentativi tra i pali dei capitolini sono deboli e bloccati dall'estremo difensore avversario. La prima frazione di gioco termina senza ulteriori sussulti, Viktoria Plzen avanti all'Olimpico per 0-2.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio in casa giallorossa: entra Pisilli, mentre Koné non esce dagli spogliatoi. Roma subito aggressiva, a caccia di un gol per riaprire la gara. Pisilli mette subito pressione e proprio la sua incursione sul cross dalla destr dopo il tiro respinto a El Shaarawy, a fruttare un calcio di rigore per la sua squadra. Il centrocampista attacca lo spazio e va a colpire di testa sul cross dalla corsia: in amniera scomposta Jemelka va a intervenire con il braccio largo. Umut Meler vede tutto, ma non fischia, per questo il Var lo richiama all'on-field review: il tocco è evidente e il penalty è la decisione definitiva. Dal dischetto va Dybala, bravissimo a spiazzare Jedlicka e riaprire l'incontro. All'Olimpico è 1-2 al 54' minuto di gioco.

Il gol dà ulteriore convinzione alla squadra giallorossa, ora sbilanciata per cercare il gol del raddoppio. Sale il tasso agonistico della gara e arrivano due cartellini gialli per i padroni di casa sono Çelik e Wesley a finire sul taccuino dei cattivi di Umut Meler. Si apre il valzer dei cambi al 65': per gli ospiti entrano Markovic e Visinsky per Jemelka e Ladra, in seguito c'è spazio anche per Havel al posto di Paluska, mentre in casa giallorossa debutto per Bailey, al posto di Çelik. Tra i due blocchi di sostituzioni, ammonito Spacil per aver fermato un avversario con una trattenuta evidente.

Passano i minuti e aumenta le tensione all'Olimpico, con la Roma sbilanciata in avanti a caccia del pari. Gasperini si gioca le ultime carte con gli ingressi di N'Dicka e Ferguson per Soulé e Dovbyk. La gara entra negli ultimi dieci minuti con altri due gialli, estratti all'indirizzo prima di Cerv e poi di Mancini. Gli ospiti gettano forze fresche in campo per difendere il vantaggio co ngli ingressi di Zeljkovic e Bello, a dare riposo a Spacil e Adu. Bailey invece mostra qualche istantanea del suo talento: al minuto 86 controlla dai venti metri, si sposta la palla sul sinistro e calcia, ma di pochi centimetri non trova lo specchio della porta.

Tanta confusione nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara. La Roma è frettolosa e poco lucida finendo per far morire spesso la sua manovra prima di calciare in porta. La difesa ceca va in apprensione, ma si salva sempre. Al 94' l'occasione migliore per il pareggio: sul calcio d'angolo romanista N'Dicka vince il duello aereo e colpisce di testa da buona posizione, ma non riesce ad angolare e Jedlicka si ritrova il pallone tra le mani. All'ultimo minuto Pisilli realizzerebbe anche il gol del pareggio, ma l'urlo di gioia viene strozzato in gola dalla posizione di fuorigioco del ragazzo classe 2004. Termina così la gara, festa grande sulla panchina ceca per uno dei successi di maggiore profilo della storia del club ceco: il Viktoria Plzen supera per 1-2 la Roma all'Olimpico.