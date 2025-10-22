Roma-Viktoria Plzen: giallorossi per il riscatto dopo due ko casalinghi, formazioni e tv

Roma 22 ottobre 2025 - C'è bisogno di un rapido riscatto in casa giallorossa, specialmente tra le mura amiche. Se infatti Claudio Ranieri ha costruito il grande finale di stagione scorso dettando la propria legge allo Stadio Olimpico, a Gian Piero Gasperini sta ancora mancando quel qualcosa in più che le mura amiche sanno dare. Contro il Viktoria Plzen la chance è ghiotta per cancellare le ultime due partite casalinghe, terminate entrambe in un ko capitolino. Non solo questo, serve mettere subito punti in classifica per evitare il turno eliminatorio extra e la disparità di forze in campo pende decisamente verso la formazione italiana. Il calcio d'inizio di questa gara, valevole per la terza giornata di Europa League, è previsto per le ore 21 di domani, giovedì 23 ottobre 2025.

Tra le tante difficoltà recenti dei vari allenatori susseguitisi sulla panchina romanista, fa strano parlare di difficoltà tra le mura amiche. Anche Ivan Juric, il tecnico recente dall'avventura meno fortunata e oggi erede proprio di Gasperini all'Atalanta, non ha faticato a imporre la legge della sua Roma allo stadio Olimpico. Per il Gasp però fin qui le difficoltà maggiori avute dalla sua squadra si sono verificate proprio in casa. I suoi ragazzi sono infatti stati sconfitti per tre volte, a fronte di 6 vittorie nelle nove partite ufficiali giocate fin qui e tutti i ko sono clamorosamente arrivati all'Olimpico. Per altro tutte queste sconfitte sono arrivate con il medesimo risultato: quello di 0-1. Il primo è avvenuto nella terza giornata di Serie A contro il Torino, poi il successo contro il Verona, prima dei due ko consecutivi contro Lille e Inter, che portano poi alla sfida di domani. Un trend da dover interrompere subito e l'avversario è di quelli ghiotti, anche se non va sottovalutato. Il calendario della Roma non è impossibile in questa Europa League, ma neanche dei più abbordabili, proprio per questo è necessario mettere quanti più punti possibili in cascina, per evitare di dover passare dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Di fronte alla Roma, in questa terza giornata di Europa League, ci sarà il Viktoria Plzen. La squadra ceca è alla terza partecipazione consecutiva alla fase principale di una competizione Uefa e lo scorso anno ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati, quando ha messo alle strette la Lazio, prima di essere eliminata dai biancocelesti agli ottavi di finale. I rossoblù, in termini di risultati, sono ormai da diversi anni la terza squadra del campionato ceco, lì a inseguire e cercare di approfittare delle annate no di Sparta e Slavia Praga, per conquistare il trono nazionale. Dopo due anni con Koubek in panchina, a settembre il tecnico è stato sollevato dall'incarico, oggi sulla panchina del Plzen siede Martin Hysky, dopo un'esperienza sfortunata di appena un mese con Marek Bakos.

Nel campionato ceco, il Viktoria Plzen ricopre il quarto posto, a 8 punti dalla vetta dopo 12 giornate giocate. Nelle prime due partite di Europa League i cechi hanno ottenuto 4 punti, merito del pareggio al debutto contro il Ferencvaros e il 3-0 inflitto al Malmo nella seconda giornata. La squadra ceca ricopre così l'ottavo posto in classifica della fase a campionato della competizione. Tra i giocatori più rappresentativi c'è senza dubbio il centravanti nigeriano Durosinmi, oltre al centrocampista Cerv: i due giocatori di maggiore qualità della squadra. Occhio anche all'esperto portiere Jedlicka, il quale si contende ormai da un paio d'anni il ruolo di titolare nella Nazionale con Kovar (PSV Eindhoven).

L'arbitro della partita

La designazione arbitrale della Uefa ha scelto l'arbitro turco Halil Umut Meler per seguire la sfida dell'Olimpico tra Roma e Vikotria Plzen. La squadra arbitrale di campo è tutta turca, completata dagli assistenti Abdullah Özkara e Berstan Duran, con Kadir Saglam quarto uomo. In Sala Var, la gara sarà seguita dallo svizzero Fedayi San nel ruolo di Var e dal francese Jérome Brisard in quello di Avar. Per il fischietto della sezione di Izmir si tratterà della direzione numero 9 della stagione, dopo averne dirette 4 di Super Lig turca, 2 della UAE Pro League (Emirati Arabi) e altre 2 a livello Uefa di Europa e Conference League. Otto gli incroci per Umut Meler con le squadre italiane, ma debutto assoluto con la Roma; debutto anche contro il Viktoria Plzen, dopo aver diretto 3 gare di squadre provenienti dalla Repubblica Ceca.

Probabili formazioni

Pochi cambi rispetto alla squadra visto contro l'Inter per Gian Piero Gasperini, il quale cerca un pronto riscatto dai suoi ragazzi. Davanti a Svilar dovrebbe tornare Çelik nel terzetto con Mancini e N'Dicka, dopo essere stato schierato esterno contro i nerazzurri. In mediana Cristante e Koné vanno verso la conferma, mentre Wesley tornerà a destra e Angeliño a sinistra: occhio però a Rensch e Tsimikas, entrabi scalpitano per una maglia da titolare. Va verso una seconda titolarità consecutiva Dybala, questa volta però schierato in trequarti insieme a Soulé, alle spalle di Dovbyk, favorito su Ferguson.

Il Viktoria Plzen dovrebbe confermare il 4-2-3-1 delle ultime settimane. Jedlicka è sicuro del suo ruolo tra i pali, mentre la coppia Dweh e Jemelka agirà al centro della retroguardia. Pauliska non dovrebbe avere grande competizione per il ruolo di terzino a destra, mentre a sinistra ci sarà Souaré, favorito su Doski. In mediana non si tocca Cerv, mentre al suo fianco è ballottaggio tra Spacil, la scelta più difensiva, o Zeljkovic, giocatore di maggiore qualità palla al piede. In trequarti dovrebbe agire l'esperto Vydra al centro, prima punta adattata a giocare come trequartista molto offensivo, supportato a destra da Memic e a sinistra da Adu. In attacco è intoccabile Durosinmi.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Martin Hysky.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Viktoria Plzen dello stadio Olimpico, valevole per la terza giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 23 ottobre 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di Now su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Massimo Gobbi.