Europa League in tv: guida completa alla seconda giornata. Partite, orari e dove vederle

Roma, 1 ottobre 2025 – L'Europa League si prepara alla seconda giornata. Tra le squadre che hanno vinto nel primo turno c'è anche la Roma di Gasperini, che ha superato in trasferta il Nizza grazie ai gol di Ndicka e Mancini e ora si prepara ad affrontare un'altra squadra francese. L'avversaria dei giallorossi in questo turno, infatti, sarà il Lille, che nella prima gara ha avuto la meglio sul Brann: il match si giocherà alle 18:45 allo stadio Olimpico. Il Bologna, invece, non ha iniziato nel modo migliore, subendo una sconfitta al Villa Park contro l'Aston Villa. Ai padroni di casa è bastata la rete di McGinn al 13' per conquistare i tre punti, con gli uomini di Italiano che sono cresciuti soprattutto nel secondo tempo. Ora, Orsolini e compagni affronteranno il Friburgo tra le mura amiche e cercheranno di portare a casa i primi tre punti contro una delle big di questa competizione, che nel primo turno ha vinto contro il Basilea. Anche per questa gara, il calcio d'inizio è fissato per le 18:45. Occhi anche su Ludogorets – Betis (che si giocherà alle 18:45), Nottingham Forest – Midtjylland (fischio d'inizio alle 21) e Feyenoord – Aston Villa (in programma per le 21).

La Roma per proseguire bene, ma occhio al campionato

La Roma è partita con il piede giusto, sconfiggendo 2-1 il Nizza all'Allianz Riviera. Un 2-0 repentino degli uomini di Gasperini, che hanno trovato il vantaggio al 52' con N'Dicka e il raddoppio con Mancini tre minuti dopo. I padroni di casa hanno accorciato le distanze al 77' con Moffi ma alla fine è stata la Roma a portare a casa il bottino. Ora servirà vincere contro il Lille per proseguire su questa strada, ma i francesi scenderanno in campo più agguerriti che mai. Anche loro, infatti, hanno iniziato nel modo migliore il cammino in Europa League, vincendo 2-1 nel primo turno contro il Brann. Ancora una volta è stato decisivo Olivier Giroud, che all'80' ha segnato la rete che ha garantito la vittoria ai suoi. Gasperini dovrà cercare il modo di contenere l'ex attaccante del Milan, mentre studia la formazione da schierare. L'ex tecnico dell'Atalanta, infatti, deve anche tenere conto del campionato, con la Roma che prima della sosta affronterà la Fiorentina al Franchi. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini. Lille (4-2-3-1): Ozer; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud. All. Genesio.

Dove vedere Roma – Lille in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 2 ottobre, con il calcio d’inizio alle ore 18:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Il Bologna per trovare i primi punti

È bastata la rete di McGinn per consegnare la vittoria all'Aston Villa nello scorso turno. Il Bologna è rimasto a zero punti in classifica e ora cerca la prima gioia davanti al pubblico di casa. Il Dall'Ara è pronto a cantare e a spingere Italiano e i suoi alla vittoria contro il Friburgo, una delle squadre più forti di questa competizione. I bianconeri sono reduci dalla vittoria contro il Basilea nello scorso turno, mentre nell'ultimo turno di campionato gli uomini di Schuster hanno pareggiato in casa contro l'Hoffenheim. Italiano studia la formazione migliore per affrontare i tedeschi, con uno sguardo anche al campionato, dove domenica affronteranno tra le mura amiche il Pisa.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano. Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster.

Dove vedere Bologna – Friburgo in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 2 ottobre, con il calcio d’inizio alle ore 18:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e su Sky Sport 253 ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Calendario Europa League giornata 2

Giovedì 2 ottobre ore 18:45 (Diretta gol Sky Sport Mix e in streaming su Sky Go e NOW) Panathinaikos – Go Ahead Eagles Roma – Lille (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su Sky Go e NOW) FCSB – Young Boys Ludogorets – Betis Viktoria Plzen – Malmo Fenerbache – Nizza (Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW) Bologna – Friburgo (Sky Sport Arena, Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW) Brann – Utrecht Celtic – Braga (Sky Sport 255, streaming su Sky Go e NOW) Giovedì 2 ottobre ore 21 (Diretta gol Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Nottingham Forest – Midtjylland (Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW) Lione – RB Salisburgo (Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW) Genk – Ferencvaros Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagabria Sturm – Rangers Celta Vigo – Paok Porto – Stella Rossa (Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e NOW) Feyenoord – Aston Villa (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW) Basilea – Stoccarda

La classifica

Panathinaikos 3, Dinamo Zagabria 3, Midtjylland 3, Ludogorets 3, Roma 3, Friburgo 3, Lille 3, Stoccarda 3, FCSB 3, Genk 3, Lione 3, Porto 3, Aston Villa 3, Braga 3, Nottingham Forest 1, Betis 1, Celtic 1, Viktoria Plzen 1, Ferencvaros 1, Stella Rossa 1, Maccabi Tel Aviv 1, Paok 1, Basilea 0, Brann 0, Celta Vigo 0, Malmo 0, Nizza 0, Bologna 0, Feyenoord 0, Go Ahead Eagles 0, Rangers 0, RB Salisburgo 0, Utrecht 0, Fenerbache 0, Sturm 0, Young Boys 0.