Europa League in tv: guida completa alla prima giornata. Partite, orari e dove vederle

Roma, 23 settembre 2025 – Tutto pronto per l'inzio della nuova Europa Laegue. Dopo la Champions League, iniziata la settimana scorsa, ora è il turno anche della seconda miglior competizione europea. Le squadre italiane impegnate saranno Roma e Bologna e per entrambe si prospetta un esordio tutt'altro che facile: i giallorossi giocheranno la prima partita all'Allianz Riviera contro il Nizza, mentre per il Bologna subito la trasferta contro una delle squadre più forti della competizione, ovvero l'Aston Villa di Emery. Tante squadre interessanti in questa nuova Europa League, dal Betis al Nottingham Forest, che si affronteranno domani alla stessa ora di Nizza – Roma, ma anche Lille e Lione, con quest'ultimo che ha avuto la conferma della partecipazione alla competizione dopo la chiusura del processo nel quale era stato coinvolto nell'estate appena trascorsa.

Roma, dopo il derby tocca all'Europa

La Roma ha ritrovato il sorriso vincendo contro la Lazio nel derby della Capitale e ora è prontissima a esordire in Europa League. La vittoria della stracittadina ha risollevato il morale dell'ambiente dopo la caduta casalinga contro il Torino e ha caricato la squadra per la prima gara contro il Nizza. I rossoneri, guidati da Franck Haise, sono retrocessi in Europa League dopo la sconfitta nei playoff di Champions League contro il Benfica. Per loro, non un inizio di stagione indimenticabile, con due vittorie e tre sconfitte in cinque gare di campionato. Certo, la stagione è ancora lunga, ma domani i rossoneri vogliono partire con il piede giusto per caricarsi e reagire alla sconfitta per 4-1 contro il Brest. Non sarà una sfida semplice per Gaseperini, che studia il modo per sconfiggere i francesi. Il tecnico potrebbe optare anche per un leggero turnover, anche per far rifiatare i titolarissimi, ma comunque senza esagerare. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Nizza (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

Dove vedere Nizza – Roma in tv e in streaming

La sfida si disputerà mercoledì 24 settembre, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252 ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Il Bologna per proseguire nel verso giusto

Per il Bologna non è stato un inizio di stagione entusiasmante, come dimostrano le due vittorie e le due sconfitte finora in campionato. Italiano è ancora alla ricerca della quadra giusta con i tanti giocatori arrivati nel mercato estivo e la gara di giovedì contro l'Aston Villa sarà un vero banco di prova per i rossoblù. Sulla carta, gli inglesi sono tra le principali candidate alla vittoria finale, ma finora la loro stagione sta andando tutt'altro che a gonfie vele. In campionato, infatti, gli uomini di Emery hanno racimolato appena tre punti in cinque partite, con una sola rete segnata e ben cinque subite. Tuttavia, nelle ultime due uscite sono arrivati due pareggi, dopo due sconfitte consecutive. L'Aston Villa sarà spinto dal pubblico di casa, che vuole aiutare Emery e i suoi a raddrizzare la stagione, ma il Bologna vuole iniziare con il piede giusto. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara; Buendia, Rogers, Guessand; Watkins. All. Emery. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

Dove vedere Bologna – Aston Villa in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 25 settembre, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252 ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Calendario Europa League giornata 1

Mercoledì 24 settembre ore 18:45 Midtjylland – Sturm Graz (in tv su Sky Sport Arena e su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) PAOK – Maccabi Tel Aviv (in tv su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e NOW) Mercoledì 24 settembre ore 21 (Diretta gol in tv su Sky Sport Arena e su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Nizza – Roma (in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e NOW) Betis – Nottingham Forest (in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW) Stella Rossa – Celtic (in tv su Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW) Friburgo – Basilea (in tv su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW) Giovedì 25 settembre ore 18:45 Lille – Brann (in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Go Ahead Eagles – Steaua Bucarest (in tv su Sky Sport Arena , Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e NOW) Giovedì 25 settembre ore 21 (Diretta gol in tv su Sky Sport Arena e su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Aston Villa – Bologna (in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e NOW) Salisburgo – Porto (in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW) Stoccarda – Celta Vigo (in tv su Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW) Utrecht – Lione (in tv su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW)