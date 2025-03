Viktoria Plzen-Lazio: Aquilotti in Repubblica Ceca per l'andata, formazioni e orari tv

Pilsen 5 maggio 2025 - Non si può più sbagliare, non c'è più margine per correggere il tiro o magari recuperare i punti nelle prossime partite, ora è dentro o fuori in due partite. Comincia la fase a eliminazione diretta dell'Europa League anche per la Lazio e sulla sua strada incrocia il Viktoria Plzen, squadra della Repubblica Ceca, nel recente passato già più volte avversaria di formazioni italiane nelle competizioni continentali. L'incrocio in sé è però un inedito del calcio internazionale e vedrà la squadra fin qui migliore della competizione nei biancocelesti, affrontare una squadra che aspira al ruolo di guastafeste, avendo raggiunto la fase a eliminazione diretta a dispetto di un calendario molto complicato. Il calcio d'inizio della sfida di andata è fissato per le ore 21 di domani, giovedì 6 marzo 2025, nella Doosan Arena di Pilsen.

I rossoblù della Repubblica Ceca sono una squadra mediamente giovane, guidati però da una vecchia volpe del calcio centro-Europeo, ovvero Miroslav Koubek, in carica dal 2003 e alla sua terza esperienza sulla panchina del Viktoria. Sono arrivati agli ottavi di finale eliminando nel doppio confronto il Ferencvaros, ribaltando con un secco 3-0 in casa la sconfitta per 1-0 patita in Ungheria. La stella della squadra è il fantasista Pavel Sulc, trequartista titolare anche nella Nazionale. Squadra molto fisica, che ama il gioco in verticale, quando trovano ritmo sono difficili da arginare. Come scritto in precedenza, non sono una novità le squadre italiane da queste parti, quello contro i biancocelesti sarà infatti l'incrocio numero 13 della storia del club contro una squadra nostrana. Il bilancio complessivo è di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, contro Roma, Inter, Milan e Fiorentina. Attualmente in patria sono secondi in classifica alle spalle dello Slavia Praga.

Dall'altra parte della barricata però sulla carta la partita non ha storia. Il viaggio in Europa League fin qui del Viktoria Plzen è stato soddisfacente e interessante, ma si parla pur sempre della squadra che ha terminato al diciassettesimo posto la propria fase a campionato. Dall'altra parte invece la Lazio si è imposta nella competizione: capolista dalla prima all'ultima giornata, per altro ottenendo la certezza del passaggio agli ottavi già con due giornate di anticipo, bruciando tutte le rivali nel frattempo. Dominante in ogni singola prestazione, in campionato i biancocelesti stanno vivendo una lotta serratissima con la Juventus per il quarto posto in classifica. Una sfida a distanza che sta togliendo molte energie ai capitolini e potenzialmente può rappresentare anche un ostacolo in questo doppio confronto. Proprio per questo non si possono fare calcoli, Marco Baroni lo ha spiegato anche in conferenza stampa, non c'è domani dopo questa gara e non si può gestire il doppio confronto. L'obiettivo alla Doosan Arena è quello di vincere per ipotecare fin da subito il passaggio del turno, ma occhio al fattore ambientale: in termini di capienza lo stadio ceco è piccolo (circa 12 mila posti a sedere), ma caldo come pochi.

La designazione arbitrale dell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League ha assegnato la direzione della gara tra Viktoria Plzen e Lazio al lituano Donatas Rumsas. Ad assistere il fischietto baltico ci saranno gli assistenti, suoi connazionali, Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, con anche il quarto uomo lituano in Manfredas Lukjancukas. In sala Var invece ci sarà un tedesco in Benjamin Brand affiancato da un altro arbitro lituano, ovvero Donatas Simenas. Arbitro classe '88 per Rumsas si tratterà della direzione numero 12 della sua stagione, la terza in Europa League, preliminari compresi, a cui ne aggiunge altre 7 tra Champions, Conference e Nations League. Per lui partite dirette anche in Arabia Saudita e Cipro in questa stagione calcistica. Per quanto riguarda le due squadre, si tratterà del secondo incrocio per Rumsas con entrambe le formazioni, entrambi vinti dalle formazioni in campo domani.

Probabili formazioni

Per la sfida contro i capitolini, Koubek dovrebbe affidarsi ai migliori giocatori a sua disposizione. Davanti a Jedlicka allora pronta la linea a tre composta da Dweh, Markovic e Jemelka, con Paluska in corsa nelle rotazioni per una maglia da titolare, in questa sfida a quattro per tre posti. In mediana Cerv e capitan Kalvach detteranno i tempi del gioco, avendo però molti più compiti in fase di interdizione. Il pallone passerà invece molto tra i piedi di Sulc, vero cervello e talento della squadra, schierato in trequarti per il match della Doosan Arena. Memic a destra è in ballottaggio con Havel per il ruolo di tiolare, mentre Cadu agirà sulla fascia opposta. In attacco l'ex Udinese Vydra insieme a Durosinmi guideranno l'offensiva rossoblù.

Baroni indeciso per il ruolo di portiere, con Mandas leggermente favorito su Provedel, mentre invece sono pochi i duebbi per il resto della formazione, visti i tanti infortuni attualemnte da smaltire. In difesa Lazzari a destra e Nuno Tavares a sinistra affiancheranno la coppia Gigot e Romagnoli al centro del reparto. In mediana si ricomporrà la coppia composta da Guendouzi e Rovella, con Vecino come carta a gara in corso. In trequarti non c'è Zaccagni, Pedro sarà il suo sostituto con Dia e Isaksen a completare il reparto. In attacco Noslin è il favorito per il ruolo di prima punta.

Viktoria Plzen (3-4-1-2):Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi. All. Miroslav Koubek.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Viktoria Plzen e Lazio della Doosan Arena, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 6 marzo 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, su Sky Sport canale 253. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Paolo Ciarravano e Nando Orsi.