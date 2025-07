Europei femminili in Svizzera. Canta Caruso, ma l’Italia è un’orchestra

ITALIA 1 BELGIO 0

ITALIA (4-4-1-1): Giuliani, Lenzini (27’ st Piga), Salvai, Linari, Di Guglielmo (8’ st Oliviero), Cantore (27’ st Cambiaghi), Giugliano (8’ st Greggi), Severini, Boattin, Caruso, Girelli. All. Soncin

BELGIO (5-4-1): Lichtfus, Janssens (21’ st Wjinants), Tysiak, Kees, Cayman, Deloose (42’st Van Kerkhoven), Toloba (21’ st Detruyer), Vanhaevermaet (42’ st De Caigny), Teulings, Eurlings (30 st Dhont), Wullaert. All. Gunnarsdottir.

Arbitro: Grundbacher (Svi) Rete: 44’ pt Caruso. Note: ammonite Cantore, Di Guglielmo, Lenzini, Kees. Corner 5-4 Italia.

Era un discorso in sospeso, con il Belgio e con il destino. Adesso i conti sono pari, l’eliminazione di tre anni fa è sportivamente vendicata. Non sappiamo dove arriverà l’Italia del ct Soncin in questo Europeo femminile che è appena iniziato, ma una cosa è apparsa chiara a tutti ieri, a chi era presente allo stadio Tourbillon di Sion e a chi ha visto la vittoria dalla tv: questo gruppo è speciale.

Alla fine la vittoria l’ha firmata Arianna Caruso, giocatrice del Bayern Monaco che prima aveva costruito i suoi record alla Juventus. Ma sia il ct che la capitana Cristiana Girelli a fine partita, dopo averle chiamate a bordo campo per festeggiare insieme, hanno voluto sottolineare i nomi delle quattro azzurre che oggi dovranno salutare la Svizzera (Beccari infortunata che ha lasciato il posto a Bergamaschi, e poi Aurora Galli, Astrid Gilardi e Martina Rosucci) per l’apporto che hanno dato fino all’ultimo nell’aiutare il gruppo, pur sapendo che alla fine sarebbero state tagliate perché le rose ammesse sono di 23 e fino a ieri hanno lavorato 27 azzurre.

Soncin le ha chiamate e poi le ha ringraziate nelle interviste post partita: "La prima è sempre complicata. Non siamo state perfette nei primi 20 minuti, ma è quello che ci aspettavamo. Le ragazze sono state encomiabili, tutte, anche quelle che incoraggiavano dalla tribuna. Possiamo migliorare se vogliamo continuare a crescere, ma sono molto contento dell’atteggiamento. Continuiamo così, vogliamo che sia la prima di una lunga serie di partite".

Contenta anche la capitana e veterana Cristiana Girelli: "Ci portiamo a casa questi tre punti d’oro perché era importante iniziare con una vittoria. Da domani già siamo concentrati sul Portogallo. Siamo una squadra in forte crescita che vuole dire la sua in questo torneo".

E il punto è proprio questo. Facile non sarà, le altre squadre del girone sono Spagna e Portogallo. Ma intanto il primo mattone per il passaggio del turno è stato posato, con l’aiuto di tutti, comprese le ragazze che da oggi dovranno tifare da casa.

Prossima sfida, lunedì alle 21 contro il Portogallo che ieri ha debuttato perdendo contro la Spagna 5-0. Vincere vuol dire aprire subito lo scrigno dei sogni.