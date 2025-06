Europei Under 21, stasera Germania-Italia: c'è Casadei dal 1' se Baldanzi non recupera

Dunajska Streda (Slovacchia), 22 giugno 2025 – Dopo aver chiuso il girone, l’Italia Under 21 punta dritta verso un posto in semifinale agli Europei di categoria. Per agguantarlo, però, gli azzurri dovranno superare questa sera alle ore 21 (diretta su Rai Uno e streaming su Rai Play), lo scoglio Germania alla “Dac Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia. Archiviate le sfide con Romania, Slovacchia e Spagna, l’asticella del coefficiente di difficoltà per gli azzurri che affrontano la Germania che è l’unica squadra della competizione ad aver chiuso il Girone (il B) a punteggio pieno dopo aver sconfitto Inghilterra, Repubblica Ceca e Slovenia e che ha segnato ben nove reti, le quali rendono quello dei teutonici il miglior attacco fino ad ora dell’Europeo assieme a quello del Portogallo: “Nelle partite che abbiamo visto sin qui, la Germania è apparsa una squadra molto solida – ha spiegato il CT azzurro Nunziata nella conferenza stampa della vigilia –m che ha grande intensità. È sempre corta ed è difficile coglierla impreparata e in più ha delle individualità di grande qualità come Gruda e Woltemade. Sono una squadra forte, come tutte quelle che sono arrivate fino a questo punto della competizione. Dovremo scendere in campo provando subito a fare la partita ed essere una squadra compatta, che cerca di fare meno errori e di sfruttare quelli altrui. Vogliamo arrivare in fondo a questo Europeo, ma se i nostri avversari saranno più bravi tanto di cappello”. Nunziata ha poi cercato di dribblare ogni possibile indicazione sulla formazione: “Aspetto la rifinitura per prendere le ultime decisioni. Bisogna vedere come stanno i ragazzi e se qualcuno rientrerà o meno (Baldanzi è in forse). Non ho più l’esigenza di fare esperimenti sui moduli, i ragazzi hanno assorbito entrambi i sistemi di gioco adottati”.

Le possibili scelte di Nunziata

Il CT azzurro dovrebbe puntare ancora sulla difesa a tre già vista con la Spagna: dovrebbero quindi essere Ghilardi, Coppola e Pirola i tre centrali a protezione del portiere Desplanches. Le fasce dovrebbero invece essere di competenza di Zanotti e Ruggeri, con Prati e Ndour a comporre la coppia di mediana. Sulla trequarti, alle spalle della punta Gnonto, in caso di assenza di Baldanzi, dovrebbe esserci Casadei al fianco all’autore del pari contro la Spagna Pisilli. La Germania di Di Salvo dovrebbe invece puntare sul 4-3-3: Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi e Brown formeranno il quartetto di difesa davanti al portiere Atubolu. Nebel e Reitz, a meno di sorprese, saranno invece le due mezzali al fianco del regista Martel, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Gruda, Tresoldi e Woltemade. Orari e dove vedere la gara: la partita Germania-Italia, valida per i quarti di finale dell’Europeo Under 21 in corso in Slovacchia, sarà trasmessa questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle ore 21 in diretta in esclusiva su Rai Uno e in streaming su sito e app di Rai Play.

Probabili formazioni:

Germania Under 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct. Di Salvo Italia Under 21 (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, Coppola, Pirola; Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Pisilli, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata