Europei Under 21, i quarti in Slovacchia (21). Azzurrini, la sfida alla Germania vale doppio

E’ l’ora delle sfide senza appello. All’Europeo Under 21 parte il "dentro o fuori": vinci e vai avanti, perdi e torni a casa. Restare in Slovacchia più a lungo possibile è l’obiettivo dell’Italia di mister Carmine Nunziata, che ribadisce: "Vogliamo arrivare in fondo". La Germania, avversaria stasera nei quarti (Dac Arena di Dunajska Streda, su Rai1 alle 21) incute sempre rispetto. Unica ad aver chiuso a punteggio pieno la fase a gironi, ha anche il miglior attacco, insieme al Portogallo. "È solida, fisica, ha grande intensità, sempre corta. È difficile trovarla impreparata. E in più, soprattutto davanti, ha giocatori di qualità come Gruda e Woltemade" conferma il ct. "Dovremo andare in campo per cercare di fare la partita ed essere squadra, fare meno errori possibili e magari sfruttare i loro", avverte. Il pericolo numero uno è il gigante Nick Woltemade, capocannoniere del torneo con quattro centri. Sugli spalti ci sarà Gennaro Gattuso, alla sua prima uscita ufficiale da ct. Nunziata non scopre le carte, né sulla formazione né sul modulo, con l’Italia che dopo aver difeso a quattro nelle prime due gare si è presentata a tre contro la Spagna: "Preferisco aspettare la rifinitura per decidere. I ragazzi ormai hanno assorbito bene entrambi i sistemi di gioco – dice il ct –. Penso che la nostra coesione abbia fatto la differenza in tutti questi anni, avere un gruppo affiatato vuol dire molto".

Chi passa incontra mercoledì la vincente di Danimarca-Francia (oggi alle 18). L’altra semifinale sarà Inghilterra-Olanda.