Europei Under 21, Nunziata: "I ragazzi hanno fatto una grande partita"

Trnava (Slovacchia), 17 giugno 2025 – Il primo gol subito agli Europei Under 21 in corso in Slovacchia costa caro all’Italia, fermata sull’1-1 dalla Spagna che chiude così al primo posto il girone A in virtù della miglior differenza reti e lascia la seconda piazza agli azzurri (comunque qualificati alla seconda fase) che adesso affronteranno una tra Inghilterra e Germania. Come preannunciato alla vigilia, il CT Carmine Nunziata ha rivoluzionato lo scacchiere azzurro ma soprattutto il modulo di gioco, passando alla difesa a tre (3-4-2-1), e l’Italia ha impiegato quasi 20’ per metabolizzare i nuovi dettami tattici. Venti minuti in cui la Spagna ha preso possesso del match creando qualche grattacapo alla retroguardia azzurra soprattutto con le giocate sull’out di destra. Nella seconda parte del primo tempo, gli azzurri sono però riusciti ad alzare il baricentro e hanno lanciato i primi segnali agli iberici con una conclusione velenosa di Fazzini. Al 36’ è poi arrivata una seconda, doppia occasione di marca azzurra con Kayode – fermato dal portiere avversario – e Pisilli, che sulla respinta non ha centrato il bersaglio grosso. Dopo l’intervallo, la Spagna ha nuovamente cambiato passo e al 53’ ha stappato la partita grazie al gol di Jesus Rodriguez, bravo a capitalizzare con una deviazione sottoporta un’azione nata da un errore in impostazione dell’Italia. Un montante che non ha comunque mandato al tappeto i ragazzi di Nunziata che, appena 6’ dopo il vantaggio spagnolo, hanno pareggiato i conti con la splendida rete di Pisilli. Il pari ha infuso nuova fiducia agli azzurri che poi nel finale hanno ribattuto colpo su colpo alla Spagna e sfiorato il colpo grosso prima con Turicchia – fermato da Campos – e poi ancora con Pisilli, il cui tiro dalla distanza è finito sul fondo di un soffio. Bicchiere comunque mezzo pieno, a fine gara, per il CT azzurro Nunziata, che ai microfoni della Rai ha elogiato la prestazione dei suoi: “Devo dire che bisogna fare un plauso ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita, considerando che in un solo giorno abbiamo cambiato sistema di gioco e abbiamo mantenuto la stessa voglia e intensità. I 23 ragazzi che ho a disposizione sono 23 certezze. È normale che ci siano ancora aspetti che si possono migliorare ma devo dire che stasera abbiamo fatto una grande partita. Pochi gol degli attaccanti e centrocampisti più prolifici? Sono tutti giocatori che hanno nel loro DNA il gol: Fazzini, Gnonto, Pisilli e tutti gli altri. Non fosse stato così, per noi sarebbe stata veramente dura. Parole di soddisfazione anche per Niccolò Pisilli, autore della rete azzurra: “Il mio è stato un gol importante, anche se speravo che riuscissimo a trovare anche il 2-1 per passare come primi. Non è successo ma abbiamo lottato fino alla fine e questa è la cosa più importante. Una partita non parla mai di un giocatore solo. Si gioca tutti assieme. Oggi sono scesi in campo quelli che avevano trovato meno spazio nelle prime due partite ed era importante far capire al mister che siamo tutti a disposizione quando c’è bisogno”.