Europei Under 21, Nunziata: "Vittoria importantissima. Era fondamentale partire bene"

Trnava (Slovacchia), 11 giugno 2025 – Cominciano con il piede giusto gli Europei Under 21 dell'Italia di Carmine Nunxiata, che piega 1-0 la Romania nel match d’esordio. Agli azzurri è bastato mancino vincente di Baldanzi al 25’. Un guizzo che ha risolto un match che nelle prime battute ha rischiato di diventare piuttosto complicato perché, nonostante il tentativo degli azzurri di prendere in mano il pallino del gioco, la Romania è stata capace di rendersi pericolosa in un paio di occasioni. Trovato il gol, l’Italia ha acquisito maggiori sicurezze e al 44’ ha sfiorato il raddoppio con la conclusione di Koleosho che si è stampata sul palo. Dal potenziale 2-0, però, gli azzurri hanno di rischiato di subire l’1-1, quando il VAR ha ravvisato un fallo in area di Ndour su Ilie, portando al calcio di rigore poi parato da Desplanches a Munteanu. Scampato il pericolo, l’Italia nella ripresa ha continuato a controllare la gara, arrivando a un soffio dal colpo del 2-0 con Priola e Baldanzi, la cui doppietta è stata negata al 66’ dal palo. Il mancato colpo del ko ha però rischiato di costare e non poco agli azzurri perché la Romania – a cui è stato annullato il gol del pari siglato da Stoica al 61’ – in pieno recupero ha fatto sussultare l’Italia con il pallonetto provato da Mitrov e uscito a lato. Si tiene strettissimi questi tre punti molto importanti il CT azzurro Carmine Nunziata: “Era una gara importantissima. La prima del girone è sempre fondamentale – ha spiegato Nunziata ai microfoni Rai a fine gara –, non è mai facile perché comunque incontri sempre squadre ben organizzato. Devo dire che abbiamo fatto molte cose buone e qualcosa da correggere, ma venivamo da quindici giorni in cui non avevamo mai giocato per novanta minuti e devo dire che i ragazzi sono stati bravi. Le partite son così. Ci è andata bene che Desplanches, è stato molto bravo, è riuscito a parare quel rigore. Potevamo chiuderla molto prima, anziché soffrire così fino alla fine”. Grande soddisfazione anche nelle parole di Sebastiano Desplanches, decisivo – come sottolineato – con un rigore parato in chiusura di primo tempo: “Sono contento di aver parato questo rigore, ma il risultato è frutto della prestazione di squadra. Siamo stati compatti anche nel finale. Quando c’era da soffrire lo abbiamo fatto e siamo stati compatti. Mi fa piacere aver iniziato bene ma adesso bisogna pensare già alla prossima contro la Slovacchia”. Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero del migliore in campo Tommaso Baldanzi: “Sono molto felice. Era fondamentale partire con il piede giusto. Non era assolutamente facile, perché la Romania si è chiusa dietro e si è rischiato di subire contropiede. Siamo stati molto bravi ad attendere, far girar palla e trovare il gol per poi difenderci bene. Siamo calati sul piano del ritmo nel finale ma ci prendiamo quello di buono che abbiamo fatto e i tre punti. Il gol? Lo dedico ai miei amici, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi stanno vicino”.