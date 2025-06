Europei Under 21 2025, Italia-Romania: probabili formazioni, orario e dove vederla

Trnava (Slovacchia), 11 giugno 2025 - E' il giorno del debutto della nostra Nazionale all'Europeo Under 21 che si disputa in Slovacchia. L'Italia è pronta a sfidare la Romania nel primo match di un girone che comprende anche i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna. La gara va in scena allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava e vedrà gli Azzurrini del commissario tecnico Carmine Annunziata affrontare un avversario che ha chiuso il proprio girone di qualificazione davanti a Finlandia e Svizzera. Una selezione, quella guidata dall’ex attaccante del Cesena Daniel Pancu, da non sottovalutare e che in rosa ha ben cinque ‘italiani’: i portieri Sava (Udinese) e Rafaila (Lecce), il difensore Dutu (Milan), il centrocampista Ilie (Catanzaro) e l’attaccante del Lecce Burnete.

Le parole di Nunziata

“Siamo pronti. Veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato molto bene e sappiamo che in un girone da quattro la prima partita è fondamentale. Per quanto riguarda la condizione fisica, io sono stato più fortunato rispetto a Luciano Spalletti, visto che ho avuto dodici giorni con i ragazzi e abbiamo potuto fare lavoro differenziato per chi ha giocato di più e per chi andava invece rimesso in condizione - il commento del ct Nunziata - In Nazionale A si sono ritrovati solo tre giorni prima di giocare e quindi è stato un po’ diverso. Anche se penso che alla fine, più che l’aspetto fisico, la differenza la faccia la testa, le motivazioni che un giocatore ha nel vestire la maglia della Nazionale”. In attesa di valutare le condizioni di Fazzini (“ha un piccolo problemino, vedremo se ce la farà”) la certezza è che Nunziata non potrà contare per questo Europeo su Francesco Pio Esposito, il miglior marcatore del biennio con sette reti: “Per noi era un giocatore diverso da tutti quelli che abbiamo in rosa, un attaccante centrale che ci faceva da punto di riferimento. Dovremo adeguarci alla sua assenza e fare altre cose con altri giocatori, questo sarà un mio compito. Mi piace però parlare più dei ragazzi presenti che di quelli che non ci sono”. Si aggregheranno in giornata al gruppo Diego Coppola e Cesare Casadei, entrambi reduci dagli impegni con la Nazionale maggiore. Il difensore del Verona ha esordito dal primo minuto a Oslo con la Norvegia per poi giocare uno spezzone di gara anche ieri con la Moldova: “Valuteremo se è il caso di farli giocare o no”. Sulla Romania, Nunziata aggiunge: “E' un’ottima squadra. Ha vinto il girone e giocato amichevoli con avversarie importanti ottenendo buoni risultati. E’ una squadra fisica, con giocatori di qualità, compatta e molto brava nelle ripartenze. Sicuramente sarà una partita difficile per noi, dovremo stare attenti”. Il pericolo numero uno è Louis Munteanu, l’attaccante del Cluj fino a tre anni fa nella Primavera della Fiorentina e che ha parecchi estimatori anche in Italia: “E’ molto forte, ma la Romania ha anche altri tre/quattro elementi che possono fare la differenza in ogni momento”.

Il commento di Baldanzi

Reduce da una seconda parte di stagione con la Roma in cui ha trovato più spazio e minutaggio, Tommaso Baldanzi ha dato il suo prezioso contributo nelle qualificazioni segnando quattro reti, tre delle quali in occasione del successo con la Norvegia a Stavanger. Ora sogna un Europeo da protagonista: “Se mi sento la stella di questa squadra? No, siamo tutti giocatori importanti, ci sono tanti ragazzi con molte presenze in Serie A. Ci siamo preparati, aspettiamo questo momento e sappiamo quanto sia importante partire bene”. La stanchezza non deve essere un alibi: “La fatica ora passa in secondo piano perché tutti volevamo essere qui e tutti hanno dato il massimo per essere nella lista dei convocati. Questo è un gruppo forte, non mancheranno sicuramente l’attaccamento alla maglia e la coesione. Sentiamo la responsabilità di fare un grande Europeo e vogliamo arrivare il più lontano possibile per onorare la Nazionale”.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Ruggeri; Pisilli, Prati, Ndour; Fabbian, Baldanzi; Gnonto. All. Nunziata.

Romania (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Corbu, Grameni; Stoica, Munteano, R. Ilie. All. Pancu.

Orario e dove vedere la sfida

Il debutto degli Azzurrini nell'Europeo di categoria verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, con il calcio d'inizio previsto 21. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming su RaiPlay, piattaforma a cui è possibile accedere gratuitamente attraverso pc, smartphone e tablet. App disponibile su App Store e Play Store. A dirigere la sfida sarà il greco Vassilis Fotias. Assistenti i connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Quarto uomo il macedone Igor Stojchevski.

I convocati

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina); difensori: 15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano); centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), 8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari); attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).

