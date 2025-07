Europeo femminile, la gioia di Greggi al rientro dopo l’infortunio. "L’Italia è una famiglia, ora il Portogallo»

Il giorno dopo, la vittoria sul Belgio è ancora più importante. Perché le azzurre che stanno affrontando l’Europeo dell’auspicata ripartenza poche ore dopo hanno visto la Spagna, favoritissima del girone, strapazzare il Portogallo con cinque gol, e questo risultato è diventato un assist perfetto per la prossima sfida. Lunedì sera a Ginevra (ore 21, Rai 2) l’Italia del ct Soncin affronterà proprio le lusitane e in caso di vittoria farà un passo deciso verso la qualificazione alla seconda fase, dato che passano le prime due di ogni girone. Nel quartiere generale di Sion ieri è toccato a Giada Greggi raccontare le sue emozioni, lei che ha forzato i tempi per rientrare in tempo dopo il lungo infortunio: "È stata una vittoria fondamentale – ha detto la centrocampista della Roma – iniziare con i tre punti è sempre un’emozione bellissima e sono contenta della nostra prestazione. Per il mio recupero i tempi erano strettissimi e per questo motivo non mi sono mai fermata, credo che il fisioterapista mi odi perché lo costringevo a cenare con me – e ride –. Non ho mai visto un gruppo così e sono felicissima di poter dare il mio contributo. Abbiamo creato una grande famiglia per merito di Soncin e dello staff, con connessioni e legami che portiamo anche in partita. Grazie a questo affiatamento tutto è possibile, ma dovremo tenere i piedi per terra".