Europeo Under 21, stasera Italia-Spagna: probabili formazioni e dove vederla in TV

Trnava (Slovacchia), 17 giugno 2025 – Con il pass per la seconda fase già in tasca grazie al successo per 1-0 contro la Slovacchia padrona di casa griffato da Cesare Casadei, l’Italia Under 21 si appresta ad affrontare, questa sera alle ore 21 allo stadio di Trnava, il big match contro i pari età della Spagna, che stabilirà chi si prenderà la vetta del Gruppo A degli Europei Under 21 in corso in Slovacchia. La selezione iberica è, così come l’Italia, a punteggio pieno. Inutile dire, quindi, che per gli azzurri l’asticella del coefficiente di difficoltà si alza notevolmente. Cosa ben chiara anche per il ct dell’Italia Carmine Nunziata: “Giocheremo la nostra partita cercando di vincerla, come abbiamo sempre fatto perché è nella nostra mentalità. Alla fine, vedremo se arriveremo primi o secondi e chi prenderemo. Ogni partita fa storia a sé. Siamo ben consci delle qualità della Spagna e sappiamo bene che in fase offensiva ha grandissime qualità ed è molto forte, ma noi abbiamo tutta la voglia di fare una grande gara”. Con la qualificazione alla seconda fase già ipotecata e nonostante un primo posto ancora in ballo, sarà dato spazio – probabilmente a gara in corso – anche a chi in queste prime uscite è stato meno utilizzato: “Sicuramente devo fare qualche cambio perché abbiamo alcuni giocatori diffidati e altri che hanno giocato due gare e di conseguenza hanno bisogno di riposare. Dal momento che abbiamo l’opportunità di farlo, secondo me è giusto gestire queste cose, anche perché tutti e 23 i giocatori sono ottimi. Giocherà sicuramente la formazione migliore”.

Le possibili scelte di Nunziata e Denia

Il ct Nunziata dovrebbe optare ancora sul modulo a una sola punta (4-3-2-1): tra i pali della porta azzurra dovrebbe esserci sempre DEsplanches che avrà davanti a sé una linea a quattro di difesa formata dalla coppia di centrali Zanotti-Coppola e dai due esterni che, a meno di sorprese, dovrebbero essere ancora Zanotti e Ruggeri. Possibile anche una riconferma del blocco in mezzo al campo, dove Ndour e Fabbian dovrebbero essere le due mezzali ai lati del regista Prati. Casadei e Koleosho saranno invece i due trequartisti alle spalle della punta Gnonto. La Spagna di Denia risponderà con un 4-2-3-1: in porta Iturbe, protetto da un pacchetto difensivo composto da Pubill, Mosquera, Tarrega e Bueno. La diga davanti alla difesa dovrebbe invece essere formata da Guerra e Turrientes. Sanchez, Torre e Lopez formeranno invece il trio sulla trequarti, a supporto della punta Joseph.

Orari e dove vedere la gara In TV

La partita Italia-Spagna, valida come penultimo appuntamento della fase a gironi degli Europei Under 21 in corso in Slovacchia, sarà trasmessa oggi, martedì 17 giugno, alle ore 21 in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su sito Raiplay.it e su app Rai Play.

Probabili formazioni:

Spagna Under 21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. All. Denia. Italia Under 21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto. All. Nunziata.