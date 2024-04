Fabriano, traguardo vicino. Per i Portuali sfida playoff

La terz’ultima in Promozione potrebbe essere la giornata giusta per festeggiare il salto in Eccellenza. Sia nel girone A che nel B rispettivamente per Fabriano Cerreto e Matelica. I secondi hanno otto punti di vantaggio su Atletico Centobuchi e VIgor Castelfidardo. Anche per il Fabriano Cerreto il traguardo sembra alquanto vicino visti i 7 punti di vantaggio. I cartai domani ospiteranno la Fermignanese in una domenica che vedrà il match di cartello a Chiaravalle dove si sfideranno Biagio Nazzaro e Portuali: con la classifica attuale si potrebbe riproporre anche nei playoff. A Moie arriva il Barbara Monserra, una partita importante soprattutto per i padroni di casa a caccia del miglior piazzamento playoff, mentre gli ospiti cercano punti per la tranquillità. Marina sul campo del Mondolfo Marotta in cerca della vittoria che manca da alcune settimane. Cercherà di risalire ancora la classifica la Castelfrettese - reduce da due vittorie consecutive - che ospita un Sant’Orso a caccia della seconda posizione solitaria. Nel girone B la Vigor Castelfidardo oggi a Corridonia per non perdere terreno dall’Atletico Centobuchi con cui condivide la seconda posizione. Il programma.

Promozione, 28^ giornata (ore 16). Girone A. Oggi: Vismara-Villa S. Martino (ore 15), Atletico MondolfoMarotta-Marina, Castelfrettese-Sant’Orso, Moie Vallesina-Barbara Monserra. Domani: Pergolese-Osimo Stazione (ore 15), Biagio Nazzaro Chiaravalle-Portuali Ancona, Fabriano Cerreto-Fermignanese, Valfoglia-Gabicce Gradara. Classifica: Fabriano Cerreto 55; Portuali e S. Orso 48; Moie Vallesina 47; Biagio Nazzaro 41; Marina 40; Fermignanese 39; Pergolese 38; Valfoglia 35; Barbara Monserra e Villa S. Martino 33; Gabicce Gradara 26; Castelfrettese e Osimo Stazione 25; Vismara e Mondolfo Marotta 21. Girone B. Oggi: Monticelli-Aurora Treia (ore 14:30), Appignanese-Elpidiense Cascinare, Atletico Centobuchi-Palmense, Casette Verdini-Matelica, Cluentina-Porto S. Elpidio, Corridonia-Vigor Castelfidardo, Sangiorgese-Potenza Picena. Domani: Trodica-Rapagnano. Classifica: Matelica 58; Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo 50; Trodica 44; Corridonia 40; Monticelli 38; Casette Verdini 36; Sangiorgese e Cluentina 34; Porto S. Elpidio 33; Appignanese 32; Elpidiense Cascinare e Palmense 31; Rapagnano 24; Aurora Treia 23; Potenza Picena 21.