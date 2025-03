Fabriano, vittoria di cuore. Osimana e Portuali a secco

Era troppo importante il match di domenica per il Fabriano Cerreto in chiave salvezza. E i ragazzi di Gastone Mariotti non lo hanno sbagliato. Si sono presi tre punti, in casa, contro il Monturano. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Tre punti d’oro per i cartai, che valgono doppio, presi dalla squadra di Mariotti grazie a un rigore siglato nel secondo tempo, guadagnato da Proietti Zolla e realizzato da Conti. "E’ stata una partita molto difficile e non bella, ma lo avevo preventivato, per l’importanza della posta in palio, ma anche perché il campo non ti permetteva molto - racconta l’allenatore del Fabriano Cerreto -. Loro sono partiti meglio, noi abbiamo contenuto, poi quando si sono allungati abbiamo iniziato a prendere le misure cercando di sfruttare una delle poche occasioni che abbiamo costruito. In una di queste abbiamo guadagnato e realizzato il rigore. Tre punti importantissimi che ci permettono di lavorare meglio in vista della difficile trasferta di Urbania. Abbiamo ancora tanti spareggi da qui alla fine".

Poche speranze di conquistare i playoff sembra avere invece l’Osimana caduta in casa contro il Chiesanuova. Beffata da un tocco (di spalla, di braccio?) di Pasqui nel secondo tempo, una rete contestata, ma solo a fine partita, dalla società senza testa che sui social scrive. "Ancora una volta. Pallavolo o calcio?". Aggiungendo "senza parole", affermando come di fronte ai nuovi torti arbitrali non ci siano più parole per esprimere il proprio disappunto. Ma la partita si era messa già in salita per i giallorossi a fine primo tempo con il rosso diretto sventolato a capitan Patrizi per gioco violento, anche se nella ripresa i giallorossi non avevano rischiato più di tanto.

Puniti di misura anche i Portuali, al Giuliani di Torrette, dalla capolista K Sport Montecchio Gallo (in gol Micchi), con la squadra di Ceccarelli comunque protagonista contro la prima della classe. I dorici avrebbero meritato anche il pareggio e invece patiscono la settima sconfitta consecutiva. E nella prossima giornata andranno a fare visita all’altra prima della classe, la Maceratese. Il Fabriano Cerreto invece dovrà salire a Urbania. Dovrebbe restare a guardare l’Osimana attesa sulla carta dalla trasferta sul campo di un’Alma Juventus Fano che è ormai da tre partite che non scende in campo e che dovrebbe essere presto esclusa dal campionato.