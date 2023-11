Fano Battisti: "Rondina ha valori importanti"

L’Alma Juventus Fano ospita domani alle 14,30 al "Mancini" il Tivoli, in un altro scontro diretto. Le due squadre si sono affrontate solamente una volta, nella Poule scudetto della stagione 20012002, quando il Fano vinse il campionato di serie D. I Rondina boys vengono da un pareggio a reti inviolate sul campo dell’Atletico Ascoli, mentre il Tivoli viene da una pesante sconfitta esterna con il Roma city. Si affrontano la miglior difesa, quella granata, con nove reti subìte (a cui vanno sommate le tre della sconfitta a tavolino con il Fossombrone) e quella peggiore, ventisei reti passive per la compagine guidata da Granieri. A presentare la gara è il direttore sportivo laziale, Alessandro Battisti, ex compagno di squadra del tecnico granata Alberto Rondina ai tempi del San Marino: "Sarà una gara importante, delicata, contro una squadra che sembra aver trovato un certo equilibrio. Noi dovremo essere bravi e preparati con la consapevolezza che ci aspetta una sfida molto difficile e dura, perché si affrontano due squadre che non navigano in buone acque e l’importanza del risultato è tanta. Fano è una realtà importante, sia da giocatore che da direttore l’ho sempre affrontata nei professionisti, l’ultima volta a Mantova in Lega Pro nel 2021 dove il Fano uscì vittorioso. Ci sono tutti i presupposti per una partita combattuta, noi veniamo da una brutta sconfitta, ma da una prestazione viva anche se il risultato dice altro. Veniamo a Fano consapevoli di fare la nostra partita, la stiamo preparando nel migliore dei modi, e speriamo di essere all’altezza dell’avversario per poter riportare a casa punti". Battisti conosce molto bene il tecnico del Fano, Alberto Rondina: "Io ho giocato insieme ad Alberto Rondina nel San Marino, siamo stati compagni di squadra e ci conosciamo da tanti anni, quindi conosco il suo valore, è un ragazzo in gamba e sicuramente la squalifica del mister è un’assenza importante, così come quelle di eventuali giocatori infortunati o squalificati, ma oggi come oggi la serie D è un campionato dove le squadre sono attrezzate ed organizzate per far fronte ad eventuali assenze". Ufficiale la rescissione dell’attaccante classe 2000 Andrea Zammarchi, che da giovedì si allena con la Vigor Senigallia e nella giornata di ieri è stato ufficializzato dal club rossoblu. L’incontro Fano e Tivoli sarà diretto dal signor Lorenzo Nencioli della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Davide Tranchida di Pisa e Antonio Orsini di Pontedera.