Fano Calcio sfida Novilara: penultima giornata di Terza Categoria allo stadio Mancini

Ultimo appuntamento casalingo per il Fano Calcio che questo pomeriggio allo stadio "Mancini" (inizio alle 15, ingresso gratuito) affronta il Novilara nella penultima giornata di campionato di Terza Categoria. I granata tornano a giocare a distanza di due settimane, dopo aver osservato, sabato scorso, il turno di riposo, e contro la terza forza del girone puntano a mantenere la serie ininterrotta di vittorie che dura dalla prima giornata del torneo. Mister Spendolini dovrà fare a meno dello squalificato Incerti, espulso nell’ultima gara contro l’Olimpia Falconara, e degli infortunati Manuelli e Riggioni, mentre avrà tutto il resto del gruppo a disposizione. Mentre la squadra fanese si avvia a chiudere questa sua prima stagione sportiva, la società del presidente Giovanni Mei sta già gettando le basi per il futuro e come prima mossa si è proceduto all’avvio del settore giovanile. Per quanto riguarda invece le scelte relative allo staff tecnico e all’organico, siamo ancora nella fase della ricognizione. D’altronde le scelte definitive potranno essere annunciate solo dopo che si saranno completati tutti i passaggi dell’accordo con il Sant’Orso che porteranno il Fano a poter presentare l’iscrizione, l’anno prossimo, al campionato di Promozione. Un’operazione che dovrebbe completarsi entro il prossimo mese di giugno". sil.cla.