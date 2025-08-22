Fano, Canestrari: "Il momento delle scelte"

L’Alma Fano lascia liberi i giocatori attualmente in prova – si tratta della punta Ferdinando Arpaia (2006), del difensore Enrico Cecchini (2006) e dell’esterno offensivo Daniel Rovinelli (2006) – di scegliere cosa fare: se trovarsi un’altra squadra oppure se restare però a determinate condizioni. "La società – spiega il direttore sportivo Roberto Canestrari – farà loro una proposta economica per rimanere all’Alma Fano e spetterà poi al giocatore decidere se accettare o meno di rimanere con noi".

Certo è che il gruppo agli ordini di mister Omiccioli appare adesso piuttosto consistente, anche se bisogna considerare che poi i ragazzi più giovani verranno dirottati nella Juniores. La bella età sembra, infatti, essere predominante nella rosa granata. "Noi crediamo molto nei giovani – ha detto il diesse Canestrari anche in occasione della presentazione della squadra – perché abbiamo scelto elementi veramente interessanti, compresi quei ragazzi che sono venuti dalla brutta esperienza dell’Alma Juventus Fano. Abbiamo cercato di prenderne il più possibile, perché abbiamo visto, parlando proprio con loro, la voglia di dimostrare quello che non sono riusciti a fare. Certamente non per colpa loro". L’ultimo che si è aggregato è, appunto, Daniel Rovinelli che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili granata fino a debuttare in D e in Eccellenza, un esterno alto che potrebbe alternarsi nel ruolo con Niang.

Domani amichevole. Sabato alle 15,30 (e non più alle 16,30 come inizialmente programmato) allo stadio comunale "Spadoni" di Montecchio terza amichevole per l’Alma Fano contro la K-Sport Montecchio militante in Eccellenza, dopo quelle con Fermignanese e Urbania. Ormai ci si sta avvicinando agli incontri ufficiali di Coppa Italia e campionato e dunque mister Omiccioli proverà a testare quella che potrebbe essere la formazione titolare. Anche se qualche elemento non sarà ancora disponibile come Niccolò Gucci che solo da questa settimana ha ripreso a correre senza problemi. In compenso dovrebbe esserci il regista Andrea Omiccioli, anche lui finora assente nelle precedenti uscite; il suo ruolo è stato ricoperto da Nicola Palazzi che si è ben comportato. Non è escluso che possa essere della partita anche l’attaccante Matteo Sartori che ha iniziato la preparazione solo da pochissimi giorni. Per lui potrebbe esserci uno scampolo del match.

Silvano Clappis