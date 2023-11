Fano Cornacchini a un passo dalla panchina

Giovanni Cornacchini è sempre più vicino al Fano e nelle prossime ore la trattativa per far sedere l’allenatore fanese sulla panchina granata potrebbe giungere a buon fine. Il condizionale in questi casi è d’obbligo in quanto non sono da escludere colpi di scena all’ultimo minuto. Cornacchini, infatti, è il nome sul quale la società di via Toscanini avrebbe deciso di puntare, ma non sarebbe l’unico, per cui la scelta finale spetterà nelle prossime ore al presidente Mario Russo. Per l’ex attaccante di Milan e Lanerossi Vicenza ci sarebbe da superare la concorrenza di un altro paio di allenatori la cui candidatura non è definitivamente tramontata. Mercato. Il Fano è tornato da Ascoli Piceno con un punto e qualche certezza in più. Vale a dire l’esplosione di Tenkorang che sta sempre più affermandosi come un attaccante di valore per la Serie D. Quattro gol nelle ultime sei partite e il nome di James Tenkorang, attaccante di 23 anni, è dunque già finito sul taccuino di diversi osservatori e tecnici che lo hanno visto giocare. Anche domenica ad Ascoli contro l’Atletico, la punta ghanese è andata vicino al gol, al 26’ della ripresa quando è stato protagonista di un’incursione in area su assist di Allegrucci, ma il suo diagonale di sinistro, in posizione centrale, è finito a lato d’un soffio. È stata ancora una volta la dimostrazione di come Tenkorang ha colto l’attimo giusto per un inserimento tra i due difensori centrali, rubando loro il tempo, tanto da riuscire a concludere, anche se non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come gli era successo due domeniche fa contro la Vigor Senigallia. Il giocatore sarebbe già entrato nell’orbita di almeno tre società di Serie C che avrebbero messo gli occhi su di lui. Una di queste dovrebbe essere la Pro Sesto, il cui direttore sportivo è Gianni Califano, ex diesse granata. Ma oltre alla Pro Sesto, un’altra società professionistica spingerebbe forte per avere l’attaccante ghanese nato a Novara fin da questo campionato. Tenkorang potrebbe quindi diventare il pezzo pregiato del Fano nel prossimo calciomercato, anche se si spera che il giocatore possa continuare a vestire la maglia granata ancora per qualche tempo. Il tempo necessario, cioè, perché l’Alma grazie ai suoi gol possa centrare l’obiettivo salvezza il più presto possibile. sil.cla.