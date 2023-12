Fano Cornacchini: "Qui per risalire la china"

Comincia oggi al "Mancini" contro il Sora la seconda avventura da allenatore del fanese Giovanni Cornacchini, gloria granata e non solo visto che ha militato, tra l’altro, con Milan e Lanerossi Vicenza. Un ritorno che lo stesso Cornacchini giudica "piacevole e stimolante", come a dire "l’ho fatto molto volentieri". Il problema è che s’è preso un’Alma Juventus ultima e reduce dalla scoppola di sette giorni fa in trasferta contro il Roma City (2-0). "Non è una situazione semplice – ha detto il 58enne tecnico fanese – però ho visto i ragazzi volenterosi per cui mi auguro che si possa fare qualcosa di buono perché indubbiamente il materiale c’è. Anche se bisogna aggiustare qualcosina. Dobbiamo però crederci, lavorare e avere un pizzico di fortuna, oltre a stare più sereni tutti". Il Fano è ultimo con 12 punti, il Sora è fuori dalla zona playout a quota 17. Cornacchini giudica il suo incarico "stimolante ma anche difficile perché quando uno viene ad allenare nella città dove è nato lo sente probabilmente un po’ di più. Ma ho accettato molto volentieri".

La sua "prima" sarà dunque oggi contro il Sora, avversario che in trasferta di è fatto sempre rispettare (viene da due pareggio contro Tivoli e Vigor Senigallia) e che per l’occasione dovrebbe aver recuperato in pieno il suo capocannoniere Matteo Gubellini (6 reti). Cornacchini dovrà invece sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti le condizioni di Mancini e Urbinati, ma per il resto potrà contare su tutti gli uomini. Trasferta vietata ai tifosi ospiti per problemi di ordine pubblico, decisione contestata dagli stessi tifosi granata che manifesteranno oggi la loro solidarietà. Risalgono alla notte dei tempi i due unici precedenti casalinghi, precisamente nelle stagioni 193334 e 193435 con una sconfitta (2-4) e un pareggio 1-1), quando in porta c’era Mei, padre di Giovanni Mei ex giocatore in Serie A di Bologna, Atalanta e Cesena.

Così in campo, stadio "Mancini", ore 14,30.

ALMA JUVE (3-5-3): Guerrieri, Riggioni, Tomassini, Mancini (Dubaz); Pensalfini, Antonioni, Urbinati, Gonzalez, Roberti; Tenkorang, Padovani. A disp. Bellucci, Badan, Allegrucci, Saponaro, Kalombo, Zanni, Cardinali, Malshi, Brunetti. All. Cornacchini.

SORA (3-5-2): Crispino; Gemini, Orazzo, Veron; Jirillo, Di Gilio, Mascella, Fortunato, Orsi; Tribelli, Gubellini. A disp.: Simoncelli, Vespa, Casali, Paolucci, Ippoliti, Gubellini, Fiammenghi, Menna, Blando, Palma. All. Campolo. Arbitro: Marco Aurisano di Campobasso

Silvano Clappis