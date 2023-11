Fano, l’ex Simone Mancini: "Per me una gara speciale"

Le due miglior difese del campionato che si affrontano in una gara ostica ed equilibrata. Si può riassumere così la sfida prevista per domani (14,30) allo stadio ‘Angelini’ di Chieti tra la compagine locale e l’Alma Juventus Fano. Un solo gol subìto per i neroverdi domenica scorsa contro l’Avezzano, due le reti al passivo per i granata, con Riccione e Notaresco, a cui teoricamente si devono sommare le tre a tavolino di Fossombrone, ma non subìte realmente sul campo. A presentare la sfida è l’ex della gara Simone Mancini: "Stiamo avendo un buon ruolino di marcia, gara dopo gara stiamo trovando sempre di più la quadra e stiamo crescendo sempre di più. Abbiamo un obiettivo importante, la società ci sta vicina e non ci fa mancare nulla per farci lavorare nelle migliori condizioni, e la piazza ci sta aiutando con il loro supporto sia in casa che in trasferta. Noi pensiamo gara dopo gara a fare più punti possibili, solo alla fine tireremo le somme". Quanto a Fano, "è una squadra ostica, ha nove punti in classifica, ma sul campo ne ha fatti dodici, penalizzata dalla sconfitta a tavolino contro la Forsempronese. La breve distanza di classifica che ci separa ci da un segnale chiaro sull’importanza e la difficoltà della partita, sono però sicuro che scendendo in campo consci delle nostre possibilità, possiamo giocarcela sempre con tutti". Per lui anche emozioni da ex: "Sì, gare speciale, l’esperienza di Fano, come le altre, ha contributo a costruire la persona ed il giocatore che sono. Il mio pensiero però riguarda solo il Chieti e la volontà è quella di fare bene qui". Gli allenamenti proseguono con la partitella in famiglia contro la Juniores. Il primo tempo ha visto in campo il 3-5-2 di domenica scorsa contro il Matese: Viscovo; Mancini, Tomassini, Riggioni; Zammarchi, Zanni, Urbinati, Gonzales, Roberti; Cardinali, Tenkorang. Nella ripresa spazio a Bellucci, Badan, Pedinelli, Antonioni, Malshi, Cannavaro, Zingaretti, Saponara, Mattioli, Serfilippi e Padovani. Il risultato finale è stato di otto a zero per la prima squadra. Serges, Allegrucci e Guerrieri continuano le terapie, mentre Pensalfini e Brunetti hanno svolto lavoro differenziato. Nel Chieti assente il portiere Serra per squalifica.

Lara Facchini