Fano L’urlo di Urbinati: "Crediamo in noi"

Il capitano dell’Alma Juventus Fano Gianluca Urbinati carica la squadra in vista del match casalingo conil Tivoli: "Non scordiamoci mai che noi siamo l’Alma Juventus Fano. Gli altri hanno gli squadroni, spendono e spandono, ma noi siamo l’Alma Juventus Fano, e bisogna andare avanti così. Sono veramente orgoglioso di essere il capitano di questi ragazzi, è un grande onore per me rappresentarli, perché domenica dopo domenica non si è sbagliato mai un atteggiamento, un approccio, un contrasto, niente che sia da imputare ai giocatori. Penso che tutta la città debba essere orgogliosa di quello che questi ragazzi stanno facendo da fine anno. Prendiamo questo punto importante guadagnato con l’Atletico Ascoli, vista come si era messa la partita, lo portiamo a casa e ora testa al Tivoli". Le difficoltà sono arrivate però più sul finale in eguaglianza numerica rispetto a quando il Fano era in inferiorità: "Nel finale soprattutto è venuto fuori il grande cuore di questa squadra, il senso di appartenenza. Siamo tutti sulla stessa barca, ce lo siamo detti, venivamo da una settimana psicologicamente tosta, perché quando cambi mister non è mai semplice, ma la squadra ha reagito in una maniera eccezionale, vista anche come si era messa la partita. C’è da fare i complimenti a tutti, si sta lavorando benissimo, i ragazzi sono eccezionali, andiamo avanti, e come ho detto anche ai ragazzi chi ha vinto i play-off nell’ultima stagione siamo noi, quindi ci devono rispettare tutti". Poi sulle sue condizioni fisiche: "Per fortuna non è successo niente di grave, nel ricadere in un’azione di palla inattiva dopo aver fatto un colpo di testa, sono ricaduto e mi si è girato il ginocchio, mi si è un po’ gonfiato, ma niente di preoccupante, ho preferito chiedere il cambio, perché avevo difficoltà ad appoggiarlo e non volevo appunto rischiare". È rientrato in gruppo anche il portiere Guido Guerrieri, che si è allenato con la maschera protettiva. Giudice Sportivo. Stangata per il tecnico Alberto Rondina che si è visto infliggere ben quattro giornate di squalifica ‘per avere rivolto espressioni gravemente irriguardose all’Arbitro’, mentre un turno è stato comminato al centrocampista Sergio Tomas Perez Gonzales dopo l’espulsione diretta. Domenica in panchina dovrebbe quindi andare l’attuale secondo Spendolini.

Coppa Italia. Il 29 novembre si disputeranno i sedicesimi e il Fano sarà impegnato a Campobasso. La gara sarà però a porte chiuse a causa della condotta minacciosa intimidatoria e offensiva nei confronti della terna da parte di persone riconducibili alla società molisana.