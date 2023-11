Fano, Mancini e Saponaro in rappresentativa. Zammarchi da ieri si allena con la Vigor

Classica partitella in famiglia per l’Alma Juventus Fano che al campo sportivo de ‘La Trave’ ha affrontato la propria formazione Juniores. Mister Rondina insieme al suo secondo Spendolini, che con molte probabilità lo sostituirà domenica in panchina vista la squalifica, ha provato il modulo utilizzato anche contro l’Atletico Ascoli, il 3-5-2, con Viscovo tra i pali, Tomassini, Riggioni e Roberti in difesa, Pensalfini, Mancini, Urbinati, Antonioni e Zanni a centrocampo al posto dello squalificato Gonzales, coppia di attacco formata da Tenkorang e Padovani. Nel secondo tempo spazio a Bellucci, Saponaro, Malshi, Pensalfini, Zanni, Allegrucci, Gonzales, Kalombo, Brunetti, Cardinali. Zammarchi invece ieri si è allenato con la Vigor, scontata ormai la rescissione con l’Alma. La società potrebbe far ricorso per le quattro giornate al tecnico Alberto Rondina dopo l’espulsione rimediata ad Ascoli. Intanto Alessandro Mancini e Michele Saponaro (foto) sono stati convocati per lo stage di preselezione con la Rrppresentativa di serie D di mister Giuliano Giannichedda che si è svolto al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma, organizzato per visionare gli Under 18 più interessanti del campionato appartenenti alle società del centro Italia. Il gruppo dei quarantasei ragazzi convocati da Giannichedda è sceso nel pomeriggio sul campo intitolato a Gianluca Vialli per un test a ranghi contrapposti aperto agli osservatori dei club professionistici. Nel corso della gara terminata senza reti lo staff tecnico ha ruotato tutti i calciatori a disposizione in quattro tempi da venti minuti ciascuno, acquisendo più annotazioni utili possibili ai fini della composizione del nucleo dal quale poi costruire la rosa che parteciperà a febbraio alla Viareggio Cup. Una grande emozione per i due under granata. La società granata ci tiene inoltre a comunicare che in occasione della ricorrenza del 25 novembre, dedicata alla "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne", è in programma domenica prima del match con il Tivoli dalle 14 alle 14,25 un momento di sensibilizzazione per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. All’iniziativa, oltre alla società e alla squadra, prenderanno parte con le rappresentanze politiche cittadine e la presidente dell’Ente Carnevalesca, tra cui gli assessori comunali Barbara Brunori e Cora Fattori insieme a Sara Cucchiarini e Maria Flora Giammarioli.

Biglietti. Sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara contro i laziali nei rivenditori autorizzati: Bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè, Distributore Q8 con un diritto di prevendita di 1,50 euro, oppure nei punti vendita Vivaticket al costo di 11,50 compresa la prevendita. Il botteghino dello stadio rimarrà aperto per i soli tifosi locali dalle 12,30 alle ore 14,30 di domenica 26 novembre.