Fano Pantaleoni: "La società è in vendita"

Il presidente dell’Alma Mario Russo, dopo l’annuncio delle sue dimissioni da presidente della società – che lo ricordiamo è una srl con amministratore unico lo stesso Russo – ha fatto seguire una lettera al sindaco del Comune di Fano Massimo Seri con la quale "moralmente" consegnava la squadra al primo cittadino, dichiarandosi non più interessato a proseguire nella gestione dell’attuale stagione sportiva. Di fronte a questo disimpegno il sindaco Massimo Seri si è subito attivato facendo una serie di telefonate per cercare di individuare una soluzione che possa in primo luogo tranquillizzare la squadra, lo staff tecnico e tutto coloro che lavorano con il Fano Calcio e assicurare al tempo stesso la prosecuzione dell’attività in questo campionato. Ieri mattina Seri e l’assessore allo sport Barbara Brunori hanno incontrato il direttore generale della società Stefano Fedele e il vicepresidente Franco Pantaleoni.

Il dirigente granata ha confermato all’Amministrazione comunale e dunque alla città di Fano "che il ciclo del presidente Mario Russo è finito e che di conseguenza non porterà più avanti la società. Il Fano Calcio – ha ribadito il direttore generale Fedele – è in vendita e se ci fosse qualcuno interessato all’acquisto la proprietà è pronta ad ascoltare le offerte". Nel pomeriggio il sindaco ha incontrato una delegazione dei club granata per cercare di individuare una linea comune che possa portare a salvaguardare l’Alma Juventus che, indipendentemente dalla proprietà, rappresenta per la sua storia ultracentenaria, un valore ideale comune che appartiene a tutti i fanesi. In serata poi una nota del Comune di Fano ha precisato che "nessun addebito può essere mosso all’Ente per l’iscrizione al campionato di Lega pro; il sindaco non è titolato a ricevere nessun tipo di responsabilità nell’assetto societario della medesima società sportiva. Lo stadio resta nella piena gestione della società come da contratto vigente. In queste ore i vertici comunali stanno svolgendo degli incontri finalizzati a dipanare questa situazione di impasse al fine di tutelare e trovare una soluzione alle problematiche che sono emerse a tutela dei tifosi, della squadra e della Città di Fano". Resta però lo scoglio, di fronte al disimpegno dell’attuale proprietà, di trovare un’alternativa che può essere rappresentata solo da qualcuno disposto ad intavolare una trattativa per l’acquisizione della società che detiene il titolo sportivo.