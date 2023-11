Fano Scorsini: "Grinta doppia per il derby"

Ultima chiamata per il Fano che deve tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive patite la settimana scorsa. L’occasione è il derby con la Vigor Senigallia, oggi al "Mancini" (calcio d’inizio alle 14,30) che chiude il ciclo di partite "terribili" che l’Alma ha dovuto incontrare. "E’ una partita da tripla – ha detto alla vigilia del match mister Marco Scorsini – e noi vogliamo riprendere confidenza con la vittoria. Per cui cerchermo di mettere in campo tutta la cattiveria, tutta la verve che ha questo gruppo di giovani perché vogliamo finalmente goderci una domenica di festa insieme a tutti i nostri tifosi e alla città". I Panthers ‘77 sono ieri intervenuti al campo proprio per incitare la squadra in questo difficile momento. La Vigor Senigallia degli ex Broso e Capezzani non è proprio l’avversario ideale per cercare di invertire la rotta negativa. "Loro dopo tre sconfitte consecutive – continua ancora mister Scorsini – si stanno riprendendo e e quest’anno la Vigor sta facendo un campionato ancora migliore di quello sorprendente dell’anno scorso perché si sta riconfermando. E ciò è motivo di bravura". Il Fano dovrà provare a tirarsi fuori dalle paludi dei playout dove è precipitato. "Non penso che la squadra accusi un contraccolpo psicologico per questo – tranquillizza il tecnico di Ladispoli – adesso sto avendo tutti a disposizione, a parte il lungodegente Serges, e mi attendo il pieno ritorno di Padovani in quanto contiamo molto su di lui". Sul piano della formazione il tecnico granata ha diverse soluzioni da vagliare sia in attacco che a centrocampo, mentre l’unico sorvegliato speciale è Allegrucci che è appena rientrato in gruppo. Vigor invece che confermerà l’undici di domenica scorsa. La società, infine, ha confermato che oggi sul suo sito si potrà guardare la diretta on line della partita.

Così in campo, stadio "Mancini", ore 14,30.

ALMA JUVE (3-5-2): Viscovo; Mancini, Tomassini, Riggioni; Zanni, Malshi, Urbinati, Gonzalez, Roberti; Tenkorang, Padovani. A disp. Bellucci, Badan, Pensalfini, Cannavaro, Allegrucci, Antonioni, Brunetti, Cardinali, Zammarchi. All. Scorsini.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-1-2): Sarti; Scheffer, Marini, Magi Galluzzi, Mancini, Gambini, Baldini; Lazzari; Kerjiota, Broso. A disp. Pruccoli, Vrioni, Pierpaoli, Bartolini, Perri, Casagrande, Balleello, Subissati, D’Errico. All. Clementi.

Arbitro: Andrea Palmieri di Brindisi, assistenti Silvia Scipione di Firenze, Leonardo Rossini di Genova.

Sil.Cla.