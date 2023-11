Fano Tomassini: "Una prova di carattere"

L’Alma Juventus Fano riprende gli allenamenti in vista della gara interna con il Tivoli in programma domenica 26 novembre alle 14,30 allo stadio "Mancini". Non sarà della gara lo squalificato Sergio Gonzales, espulso per rosso diretto e mister Rondina dovrà provare in settimana alcune alternative. La seduta è iniziata con il classico torello seguito da una corsa lungo il perimetro di gioco e dalla parte atletica. I giocatori non impiegati o subentrati hanno poi svolto una partitella a ranghi ridotti di due tempi da quindici minuti. Sempre ai box Serges e Guerrieri. Il difensore Alessandro Tomassini, che contro l’Atletico Ascoli ha indossato la fascia da capitano dopo l’uscita precauzionale di Gianluca Urbinati dal campo, commenta il pareggio a reti inviolate con i bianconeri: "Portiamo a casa questo punto. Abbiamo fatto secondo me una grande partita di carattere, dato che già nel primo tempo siamo rimasti in inferiorità numerica, ma come al nostro solito non abbiamo mollato di un centimetro e abbiamo lottato su ogni palla anche per cercare di portare a casa la partita. Abbiamo avuto anche un’occasione abbastanza chiara con Tenkorang che però non si è finalizzata nel modo migliore. Abbiamo fatto la fase difensiva molto bene ed è una caratteristica che ci contraddistingue, perché siamo solidi dietro poi cerchiamo di ripartire, anche con l’Atletico Ascoli abbiamo provato a farlo, ma non ci siamo riusciti, come non sono riusciti loro a sbloccare il risultato". Che obiettivo vi ha chiesto la società per questa stagione? "Sicuramente il Fano ha un blasone come società e come squadra che merita altri palcoscenici. L’anno scorso ad esempio abbiamo vinto la finale play-off che purtroppo in serie D non conta per scalare la categoria. Quest’anno siamo ripartiti senza particolari ambizioni precise, ci giochiamo partita dopo partita cercando di fare il massimo. Questo è un campionato molto difficile, con tante squadre attrezzate per fare bene, e noi cerchiamo come sempre di dare il meglio; guardiamo partita per partita cercando di portare a casa quanti più punti possibili, poi a fine campionato tireremo le somme". I tifosi sono sempre presenti sia in casa che in trasferta, così come la società: "i tifosi sono il nostro uomo in più, ci supportano, come anche la società che non ci fa mai mancare nulla. Io sono al Fano da tre anni, sono arrivato insieme al presidente Russo, che ci supporta sempre insieme a tutta la dirigenza, ai tifosi, al gruppo che è sempre coeso, e questi sono tutti presupposti per fare bene anche quest’anno".